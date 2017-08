Startkabels en jumpaccu’s. Erg handig!

Startkabels en jumpaccu’s

De redactionele Audi uit 1983 heeft – ondanks dat hij Auto van het Jaar was – geen verklikker die piept, zoemt of knerpt bij het aan laten van het licht. Gelukkig heb ik wel oplettende buren. Maar het overkwam me toch dat ik de auto met – zoals de Vlamingen zeggen – een platte accu aantrof.

Even een geheugensteuntje dus

Veel mensen bellen dan de ANWB of maken in dergelijk geval gebruik van startkabels om zo via een andere auto over te starten. Wel is het daarbij belangrijk dat u de juiste startkabels gebruikt en die op de juiste manier verbindt. Zo heb je voor zwaardere motoren (diesels) met een hoge startstroom dikkere startkabels nodig. Kabels die daarvoor gebruikt worden zijn 25 mm dik terwijl de lichtere kabels ongeveer 15 mm dik zijn. De kabels uit de knakenbak of die van de onvolprezen Action zijn doorgaans marginaal qua dikte. Met wat doorstarten beginnen ze bijna te gloeien. Een auto met een 12 volt accu kan via een andere 12 volts accu met zowel dunne als dikke startkabels over gestart worden. Als u de dunnere benzinemotor startkabels voor een dieselmotor gebruikt zullen ze door de hoge stroom heel erg heet worden.

Hoe moet je startkabels aansluiten?

De rode startkabel is de pluskabel en de zwarte kabel wordt gebruikt voor de massa. Kijk eerst in beide auto’s waar de accu’s zich bevinden. Zet de hulp auto zo neer, dat u voldoende lengte startkabels tot uw beschikking heeft. Sluit eerst de rode kabel op de plus van de accu aan. Die is te herkennen aan het + teken op de accu of een rode ring om de accupool. Ook is de pluspool dikker dan de min pool van de accu. Vervolgens sluit u de zwarte kabel aan op de min pool van beide accu’s. De min kabel kan ook aan het metaal onder de motorkap of aan de motor bevestigd worden. Op deze manier is er minder kans op sluiting. De min pool van de accu staat namelijk in verbinding met de massa van de auto en motor. Wanneer u de plus als tweede aan zou sluiten, ontstaat bij het aanraken van de massa kortsluiting. Als de kabels aangesloten zijn en u zeker weet dat de auto’s in de vrij- en op de handrem staan laat u de hulp auto een paar minuten met een wat hoger toerental doorlopen. daarna start u de probleem auto.

Verwijderen startkabels – schade aan elektronica van de auto

Tijdens het verwijderen van de kabels laten we de motoren van beide auto’s lopen. Zet voordat u de kabels verwijdert bij beide auto’s grote stroom verbruikers aan. Denk hierbij aan de achterruitverwarming en verlichting. Dat voorkomt elektronische schade door een piekspanning.. Auto’s – ook youngtimers- zijn daar door toevoeging van steeds specifiekere elektronica steeds gevoeliger voor. Ook is hierbij de volgorde van het verwijderen van de startkabels van belang. U verwijdert eerst de zwarte startkabel van de probleem auto. Doe dat daarna bij de hulp auto. De rode startkabel verwijdert u eerst van de hulp auto. Daarna pas van de probleem auto. Vervolgens gaat u een stuk auto rijden om de accu weer bij te laden. Doorgaans volstaat een rit van een half uurtje-twintig minuten. Als het probleem dan nog optreedt ligt de oorzaak elders. De accu kan stuk zijn.

Gebruik jumpstarter – over starten auto met snelstarter:

Als u uw auto aantreft met een lege accu is het ook mogelijk in plaats van startkabels een jumpstarter als starthulp te gebruiken. Een jumpstarter heeft een kleine krachtige accu die in korte tijd een hoge startstroom kan afgeven. Jumpstarters vindt u regelmatig voor ‘weinig’ bij de Aldi en Action. Maar verwacht daar niet teveel van..

Bij het aansluiten van de jumpstarter sluit u eerst de rode plus kabel op de plus van de accu aan. Vervolgens sluit u de zwarte min kabel op de min van de accu aan. Het zelfde als bij startkabels kan de min ook aan het metaal onder de motorkap of motorblok bevestigd worden. De reden van het als laatste aanbrengen van de min kabel is om mogelijke kortsluiting voor te zijn.