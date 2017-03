Rover P6 S2 cabriolet

4 SHARES Deel Tweet

Een beetje klassiekerkenner weet zich nog te herinneren dat Edelkoetsenfabrikant Rover na de introductie van de P6 – die bekend werd als Rover 2000 – in 1963 experimenteerde met een 2-deurs cabrioletversie. Een werkelijk schitterend ontwerp van David Bache werkzaam op de ontwerpafdeling van Rover.

In het lange bestaan van genoemde fabrikant werd dit de eerste auto zónder chassis, maar net zoals bij de in 1955 geïntroduceerde Citroën DS werd gebruik gemaakt van een zogenaamd, bijzonder sterk ‘skeletchassis’ waaraan al het plaatwerk werd geschroefd. Was wel handig, want al snel bleek dat voor- en achterspatborden in rap tempo ernstig verroestten. Motorkap en kofferdeksel waren overigens van een gewichtbesparende – maar zo bleek ook al rap – toch wel snel corroderende aluminium legering…

Doordacht

De Rover 2000 was zodanig bijzonder dat-ie in het introductiejaar ook direct (de allereerste) Auto van het Jaar werd. Een doordacht ontwerp, zijn tijd ver vooruit. Zo worden in de hedendaagse automobielindustrie nog steeds ideeën van die Rover gebruikt. In de jaren zestig groeide de interesse van het koperspubliek voor een cabriolet. Het ‘skeletchassis’ was zodanig sterk en stijf dat men op basis daarvan ging experimenteren met een cabrioletversie. Met twee deuren in plaats van de standaard vier. Daartoe werden ooit twee prototypes gebouwd. Uiteindelijk bleken de productiekosten, afgezet tegen een vermoedelijk kleine markt, té hoog te zijn en verdween het idee – naar verluidt inclusief de twee prototypes – de prullenbak in.

Prototype opgedoken?

Groot was dan ook de verbazing toen wij ‘getipt’ werden over een (diepzwarte) Rover 2000 P6 cabriolet die in het Britse plaatsje Blunsdon-St.Andrews – Graafschap Wiltshire – zou moeten staan. De auto zou in smetteloze staat verkeren, maar voorzien van een V8 motor. En dat was een beetje vreemd, want die van Buick afgeleide krachtbron werd pas in 1967 door Rover gemonteerd en heette officieel Rover Three Thousand Five. Na enig speurwerk werd de auto gevonden. Inderdaad smetteloos, volledig gerestaureerd, tot werkelijk in het kleinste detail. Opmerkelijk was direct het Britse kenteken. Dat eindigde met een ‘M’ en dat houdt in dat de eerste registratie pas in 1974 had plaatsgevonden… Snel kwam de aap-uit-de-mouw, het was géén toenmalig prototype, maar een ‘eigenbouw’ op basis van een P6 3500. Het ‘facelift’ model werd teruggebracht naar de uitvoering van de begin jaren zestig. Er moesten tienduizenden Britse ponden geïnvesteerd zijn in dit werkstuk. In het zicht van de haven werd het schip verlaten. Zo ontbrak bijvoorbeeld de linnen kap, een eventuele tonneaucover. Op het kentekenbewijs was aangegeven dat het een cabriolet betrof en dat is handig voor registratie naar Nederlands (of Belgisch) kenteken. Oei, de huidige eigenaar had de Rover een tijdje geleden ingeruild op een MG MGBGT V8 en wilde er vanaf. Iets voor deze Dutchman? Nope, het ging alleen maar om het verhaal…