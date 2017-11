Vanaf 1962 konden veel Britten – vooral huisvrouwen – vol trots melden dat zij een Rolls hadden die meer dan regelmatig gebruikt werd en goed tegen zijn taak was opgewassen. U kunt zich voorstellen hoe het ontzag bij de gesprekspartner groeide als dergelijke teksten geventileerd werden? Het ging dan om een Rolls Rapide.

Nee, géén auto, maar een wasmachine! En wèl op wieltjes zodat er kilometers mee gemaakt konden worden in de (bij)keuken. Het was een bedenksel van een zekere John Bloom, een voormalige oorlogsvlieger in de Royal Air Force, die na verschillende baantjes als verkoper-aan-de-deur contact kreeg met een Nederlandse (!) wasmachinebouwer die een wasmachine waarin twee wasjes tegelijkertijd konden worden gedraaid in het leveringsprogramma had. Zijn briljante idee om deze wasmachines direct aan het publiek te verkopen, deed hem besluiten een pakkende advertentie in de krant The Daily Mirror te plaatsen.

Die ene advertentie leverde hem bijna 7.000 reacties op! De wasmachine kon namelijk ook op ‘huurkoop’ worden aangeschaft. Reeds eerder had deze controversiële Brit al de jackpot getrokken met de verkoop van elektrische scheerapparaten waartoe hij de Rolls Razor Company oprichtte. Dat succes leidde ertoe dat hij in één keer maar liefst 25.000 wasmachines bestelde…, maar ook dat hij de Britse wasmachinefabrikant Prestcold overnam en een deal sloot met afwasmachinefabrikant Colston. Al deze acties betekende dat hij zijn ‘witgoed’ voor de helft van de gangbare prijzen van concurrenten in de markt kon zetten. In 1963 verkocht hij in één jaar maar liefst 20.000 wasmachines. Het geld stroomde binnen. Maar toen kwam 1964, gerezen advertentietarieven en een langdurige staking van de Britse posterijen waardoor de kortingbonnetjes uit zijn advertenties zijn firma niet meer bereikten en dat betekende uiteindelijk het naderend einde van zijn imperium. Aan het eind van dat jaar ging zijn firma failliet en was het gedaan met de Rolls Rapide…