RM Sotheby’s veilt uniek prototype van Porsche 901 Cabriolet

Op 8 februari aanstaande brengt RM Sotheby’s een unieke Porsche uit 1964 onder de hamer. Als onderdeel van het Parijse Retromobile evenement biedt RM Sotheby’s tijdens de veiling in Place Vauban in Parijs het prototype van de Porsche 901 Cabriolet aan. Het ontwerp van Karmann is bijzonder, aangezien het feitelijk pas twintig jaar later leidde tot in productie name. Daarnaast is het één van de weinige Porsche modellen met de aanduiding 901.



Financiële druk, geen productieversie

In de eerste helft van de jaren zestig zocht Porsche naar een opvolger van de succesvolle 356, waar ook een open versie van bestond. De Porsche 901, die om juridische redenen spoedig werd omgedoopt in 911, was volop in ontwikkeling en die inspanningen leidden tot de komst van de 911 in 1963. Ondertussen werkte Porsche- in samenwerking met Karmann uit Osnabrück- aan een open versie. Het resulteerde in het prototype dat nu in Parijs wordt aangeboden. De directie van Porsche besloot om de fraaie cabriolet vanuit commerciële overwegingen niet in productie te nemen. Men vond het risico te groot. Porsche stond, vanwege de inzakkende 356 verkopen, onder financiële druk en het richtte de pijlen op de lancering van de Porsche 901, die als 911 op de markt kwam.

Heroverweging

Tegenstrijdig genoeg bespeurde de verkoopafdeling –vooral in de Verenigde Staten- een stijgende vraag naar open sportwagens. Het resulteerde in een terugkeer van de Porsche 901 naar de tekentafels. De ontwerpers gingen voortvarend te werk, en binnen een paar maanden werd een Porsche 901- met chassisnummer 13360- naar Karmann verscheept. De aldaar ontworpen cabriolet keerde terug naar Porsche. Intensief testen leidde tot de definitieve beslissing om de open Porsche niet in serieproductie te nemen. Het leidde wel tot een doorontwikkeling: de komst van de Targa, die voldeed aan de in de Verenigde Staten geldende veiligheidseisen.

Oudste niet gerestaureerde Porsche 901

De in Parijs aangeboden cabriolet is de oudste niet gerestaureerde Porsche 901. Het unieke exemplaar van Karmann is in originele staat en beschikt over het nodige patina. Dat is met name binnen het interieur goed zichtbaar. Verder heeft de 901 een volledig gedocumenteerde historie en werd hij niet eerder aangeboden voor verkoop. Wel werd nummer 13360 geshowd op het Pebble Beach Concours d’Elegance.

Drie eigenaren

De Porsche had in zijn bestaan een aantal eigenaren. Manfred Freisinger uit Karlsruhe, een Porsche verzamelaar, redde het prototype van de ondergang. Na vele jaren verkocht hij de Porsche aan de Amerikaan Myron Vernis, die onder meer de originele 1.991 cc motor reviseerde en ook de overige mechanica in operationele conditie bracht. Voor het overige liet hij de Porsche in zijn originele prototypestaat. Maar Vernis zette de Porsche wél in voor ritten, en liet het unieke Karmann prototype onderdeel uitmaken van het Pebble Beach Concours d’Elegance in 2013.

Verwachte opbrengst tussen acht en een halve ton en een miljoen

Hierna ging het prototype over in Britse handen, en nu wordt de bijzondere Porsche dus aangeboden in Parijs. Wie in de markt is voor een absoluut collectors-item, doet er goed aan om de spaarrekening eens aan te spreken. Het moet wel een goed gevulde rekening zijn. Want de veilingmeesters rekenen erop, dat deze nummer 13360- oftewel de Porsche 901 Cabriolet van Karmann- voor een bedrag tussen €850.000,– en €1.000.000,– wordt verkocht.

