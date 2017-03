Rijden met de Jaguar Sovereign 4.0 LWB. Smooth Operator.

8 SHARES Deel Tweet

Zeg “X300” en de kenner weet dat het gaat om de vijfde Jaguar XJ generatie, die van 1994 tot in 1997 werd gebouwd. De executive Jag kwam in meerdere hoedanigheden op de markt. Eén van de top versies binnen de range was het uitrustingsniveau Daimler Sovereign. In die hoedanigheid werd hij regelmatig in combinatie met een lange wielbasis besteld. Het was ook mogelijk om de verlengde Edelbrit als Jaguar Sovereign te bestellen. En wij kwamen in de gelegenheid om juist met deze versie te rijden. Een meesterlijke executive, die al jaren in eigendom is van Peter van Wijk en is uitgerust met de zalige 4.0 liter zes-in-lijn motor.



Peter is een Jaguar fan in hart en nieren én pas de derde eigenaar van deze sublieme, zeldzame en volstrekt originele versie, die in deze vorm met de verlengde wielbasis de interne benaming X330 kent. Hij vertelt enthousiast over zijn Jaguar passie en ook de geschiedenis van zijn Jaguar passeert de revue. “De eerste eigenaar – die de auto alleen gebruikte voor de jaarlijkse vakantie in Zuid Frankrijk- kocht deze auto bij Caspers in Groningen en stelde als voorwaarde, dat hij de naam Jaguar zou dragen. Een tamelijk zeldzame keuze in combinatie met de lange wielbasis en het Sovereign uitrustingsniveau. Heel bijzonder.”

AMK Klassieker Update: dagelijks nieuwe berichten over klassiekers en youngtimers (GRATIS) Registreer

Welcome on Board

De aanblik van de rode Long Wheel Base, die over extra chroomdetails beschikt, kruipt bijzonder prettig onder de huid. Ieder detail klopt, en dat geldt ook voor het Welcome on Board dat ons gegeven wordt. De ambiance is –mede door de bouwwijze van de cockpit en het relatief kleine glasoppervlak- intiem. De Jag is om de bestuurder en passagiers gebouwd, je voelt het aan alles. Tevens is het interieur meer opgetrokken uit prachtige en decent gebruikte materialen. Crèmekleurig leer, hout en hoogwaardige vloerbedekking en subtiele chromen accenten dragen bij aan de exclusieve beleving. De gehele werkplek zit verder boordevol moderne elektronische lekkernijen. Daarnaast is de ergonomie dik voor elkaar, niet in het laatst vanwege de heerlijk zittende en elektrisch instelbare bestuurdersstoel.

Automobiele perfectie uit Coventry

En dat is de rit die ons op een verbazingwekkende wijze duidelijk maakt dat automobiele perfectie in de jaren negentig óók door het edele merk uit Coventry werd gerealiseerd. Vanuit het prachtige interieur met enkele Daimler specificaties (het prachtige stuurwiel met hout en leer is een voorbeeld) worden we ons gewaar van een surplus aan comfortabele rijeigenschappen. Wie niet beter weet zou er zomaar vanuit kunnen gaan dat de Jaguar van Peter van Wijk van luchtvering is voorzien, maar niets in minder waar. Het geeft aan hoe voortreffelijk de Britten het magnifieke onderstel in elkaar sleutelden.

Krachtbron en automaat: fijne samenwerking

Ondertussen werken de combinatie van het gaspedaal en de fijne viertraps ZF automaat uitstekend samen met de voortreffelijk lopende en als oersterk bekend staande AJ 16 krachtbron. De zes in lijn motor bouwt op graduele wijze zijn indrukwekkende koppel merkbaar op. Aan alles voel je: er is een surplus aan Newtonmeters beschikbaar. Geen moment voelen wij echter de behoefte om dat volledig aan te spreken.

Keuze tussen cruisen en sportief

Wie die keuze wél maakt kan de sportstand van de automaat inschakelen, teneinde het maximum koppel eerder te bereiken. De Sovereign nodigt ons echter uit om een relaxte rijstijl aan te meten. Zo geniet je in onze beleving optimaal van hoogwaardigheid op alle fronten. Ook Peter van Wijk maakt graag die keuze. “Zo rijd ik het liefst in de Jaguar. Heerlijk cruisen en mijzelf onderdompelen in de rust aan boord”, aldus de eigenaar die ook na zeven jaar eigendom graag ons grote en regelmatig geuite enthousiasme deelt.

Begerenswaardig alternatief

Na afloop van de rit, waar wij uitgebreid de tijd voor hebben genomen, kunnen wij kort zijn. Deze Smooth Operator biedt nagenoeg alles wat de bestuurder zich kan wensen. De distinctie, het ontwerp, de klassieke lijnen, de sfeer, het surplus aan comfort en die zalige zes in lijn vier liter krachtbron vormen slechts een paar ingrediënten van de uitgekiende Britse combinatie, die ons herhaaldelijk een fijnmazige vorm van kippenvel bezorgde. Deze Smooth Operator bevestigde ons, dat Jaguar een begerenswaardig alternatief binnen de executive class van 1997 bouwde. Zéker in deze smaakvolle X330 configuratie. Een fabuleuze auto, as simple as that.