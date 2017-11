Rijden met een échte. De Porsche 944.

In 2012 kocht de toen negentien jarige Martijn Donker uit Leek zijn eerste auto. Gebouwd in Duitsland, voorzien van een krachtige motor, goed voor aansprekende prestaties en drager van een respectabele naam. Het ligt, gechargeerd gesteld, voor de hand om deze uitgangspunten te koppelen aan meer gepeperde versies van de BMW 3-serie, de VW Golf of een Audi A3. Minder vanzelfsprekend is de keuze, waarmee Martijn zijn eerste schreden op het pad van autobezit zette. Hij kocht een Porsche 944 uit 1984. En wij hadden de eer om deze breedgeschouderde transaxle coupé uit Neckarsulm te leren kennen.

Martijn heeft een zomer lang werkzaamheden aan de NA 2.5 liter acht klepper, een afgeleide van het V8 concept van de Porsche 928, uitgevoerd. Beter gezegd: de motor is- met de nodige zorg en het nodige geduld- gereviseerd. Eerder liet de jonge eigenaar zijn Porsche 944 in Duitsland voorzien van een nieuwe laklaag, en voerde Martijn ook in de jaren vóór de ingrijpende aanpassingen de nodige werkzaamheden uit. De revitalisatie van de Porsche is bijna voltooid, en de huidige technische en cosmetische staat nodigt zacht gezegd uit om de 944 op waarde te gaan schatten. Het Zermatt-Silber voegt distinctieve waardigheid aan de Porsche toe, de eigenhandig gerestaureerde BBS velgen met fijn rubber geven de krachtig getailleerde 944 optisch gezien een grimmig randje.

Terug naar de jaren 80

Wanneer wij onze entree maken in de 944 reizen wij terug naar de jaren tachtig. De kleurstelling met bruintinten, de meters, de stoelen en het stuurwiel vormen slechts een paar aanwijzingen naar de trends die de potentiële koper ruim dertig jaar geleden verleidden om de handtekening onder de order bij de Porsche dealer te plaatsen. Wij omarmen die sfeer innig. En constateren dat de snit van het interieur, met die heerlijk lage zit en de brede middenconsole, ons echt inpakt.

Meer dan de som der delen

Dat geldt ook voor de rij beleving in deze Porsche. De combinatie van de atmosferische viercilinder 2.5 liter motor met twee kleppen per cilinder én twee balans assen, het fabuleuze onderstel, de achterwielaandrijving, de optimale gewichtsverdeling (trans axle, motor voorin, transmissie en differentieel achterin), de carrosseriestijfheid, de uitstekende reminstallatie én de stevige versnellingsbak zorgt voor een adembenemende ervaring. Groter dan de som der delen. De turboloze krachtbron toont van meet af aan veel potentie. Verder laat de transmissie zich voortreffelijk bedienen. Daarnaast vindt de bekrachtigde besturing met veel gevoel plaats.

Veelzijdige en uitgewogen besturing

Op de bochtige binnenwegen rondom Leek blijkt ook de veelzijdigheid daarvan. Op lagere snelheden volgt de Porsche in alle rust de gekozen richting. Wanneer wij de bochten sneller uit accelereren blijkt de besturing in staat om de Porsche gedecideerd, direct en scherp van koers te laten wijzigen. De 944 voelt- ongeacht de wijze van bediening en besturing- buitengewoon vertrouwenwekkend, grip vast, potent en uitgewogen aan.

Tempi en tussenacceleraties

Natuurlijk stellen wij de Porsche ook bloot aan het snelwegasfalt. Dáár blijkt definitief hoe het vakmanschap van Martijn Donker én de historische Porsche constructeurs zich definitief uitbetalen. De krachtbron draait prachtig rond. Zonder aarzeling ontplooit de motor het aanwezige vermogen. Dat geldt ook voor het koppel, dat direct in grote mate beschikbaar komt en ook daardoor het opstuwen van het toerental naar maximale waarden tot een overbodige exercitie maakt. De Porsche offreert de bestuurder van meet af aan prachtig gradueel opgebouwde en indrukwekkende versnellingen. En dat in alle vijf verzetten, die voortreffelijk op elkaar zijn afgestemd.

Geen turbo en meervoudige kleppentechniek nodig

De 2.5 liter motor met één bovenliggende nokkenas geeft simpelweg blijk van het feit, geen turbo en meervoudige kleppentechniek nodig te hebben. Een inhaalmanoeuvre is met deze atmosferische groot formaat viercilinder motor een fluitje van een cent, en wanneer wij op het laatste moment besluiten om een afrit te nemen, blijkt hoe andere technische componenten van de Porsche op deze krachtbron zijn afgestemd. Het samenspel van onderstel, remmen, besturing, motor en afschakeling werkt formidabel.

Grenzen verleggen

De constructie van deze Porsche laat bijna alles toe, zonder de inzittenden ook maar een moment het idee te geven met een gevaarlijke exercitie bezig te zijn. Het is met terugwerkende kracht een compliment de ontwerpers van deze aantrekkelijk breedgeschouderde Porsche variant. En het is vandaag de dag een grote pluim voor de huidige eigenaar. Hij nam deze auto zéker in technisch opzicht zodanig onder handen, dat de historische kernwaarden van déze auto onvoorwaardelijk terugkeerden. Sterker: wij bestuurden zelden een auto, die continu uitnodigde om zonder gevaar, zonder sper en zonder elektronische hulp de grenzen van de stuurmanskunst vergaand te verleggen. Deze 33-jaar jonge Porsche 944 is simpelweg puur en fantastisch. Om te zien. En om mee te rijden. Dit is een échte.