Rij impressie. Een Mercedes Benz 250 D met 2,1 miljoen gereden kilometers

Nog niet zo lang geleden kwam de Belgische taxichauffeur Danny Kellens breeduit in het nieuws. Hij wist met zijn Mercedes Benz 250 D in 25 jaar tijd een kilometrage van ruim 1 miljoen kilometer te behalen. Maar wij kwamen via Peter van Wijk uit Eén op het spoor van een Benz die nog meer kilometers aflegde. Peter bracht ons in contact met handelaar Richard Steenbergen. En laatstgenoemde had de Mercedes sinds kort in bezit en hij stelde ons in de gelegenheid om ook met een Mercedes miljonair op pad te gaan: een S124 met de onvolprezen OM 602 250 D motor. Bijzonder: deze vroege Mercedes 250 D legde vanaf oktober 1986 het onwaarschijnlijke aantal van 2,1 miljoen kilometer af. En de hamvraag rijst of de Benz dit kilometrage met één en dezelfde motor volbracht.

Wij willen alles van deze auto weten, en zijn nog net op tijd om de auto, die deze exotische kilometerstand bereikte, te rijden. Hij krijgt een nieuw en goed thuis. Steenbergen verkocht deze S124 aan Mercedes klassieker- en youngtimer specialist Klaas de Poel in Surhuisterveen. Richard Steenbergen ontvangt ons hartelijk en laat ons vrijwel meteen de NAP uitdraai zien, die inderdaad twee keer op nul begint. In combinatie met het gegeven dat de telling tot maximaal 999.999 kilometer loopt (die stand werd in 2003 behaald) hebben wij een eerste bevestiging van de juistheid van de hoge kilometerstand. En een onderhoudskaartje uit 2016 geeft aan, dat hij bij Wensink in Emmeloord voor de laatste keer een beurt kreeg bij een kilometerstand van 2,07 miljoen. Absurd, hoewel….bij Mercedes W124 typen en afgeleiden is veel mogelijk.

Servicestickers en lichtbak op goede koets

Aan het exterieur van de Mercedes zie je de levenservaring niet. Op een paar gaatjes na verkeert deze station variant van de W124 nog in een alleszins redelijke staat. De conditie van de lak van de Mercedes is goed. Ook de bodem is- nagenoeg hard. “En in één van de wielkasten moet herstelwerk worden verricht.” Opvallend is dat de kriksteunen- een gevoelig punt bij dit Mercedes type- nog helemaal in orde zijn. Richard Steenbergen verfraaide de auto met Mercedes-Benz service stickers en voorzag de Benz- die geboren werd als bedrijfsversie- van een werkende lichtbak. Zo maakte hij iets unieks van de auto, waar wij een klein stukje mee gaan rijden.

Weinig sleetse sporen binnenin

Wij installeren ons in de Benz, die af fabriek weinig opties meekreeg. Ja, er is een (inmiddels niet meer werkend) schuifdak gemonteerd. Maar de portierruiten laten zich met ouderwetse slingers bedienen. En verder behoort alleen het hoogst noodzakelijke tot de standaarduitrusting. Het vergroot de blik op de nog altijd zichtbare doorwrochte basis van deze automobiel. Ondanks een kilometrage van ruim twee miljoen bespeuren wij ook binnenin de Benz geen groot aantal sleetse sporen.

Vertrouwenwekkend

Deze auto verliet voortreffelijk afgewerkt de fabriek. Dat is op tal van plekken nog steeds zichtbaar en voelbaar. Natuurlijk zijn er sporen van intensief gebruik. Zo zit de bestuurdersstoel (het tweede exemplaar in deze auto) uitstekend, maar laat deze zich niet volledig meer verstellen. Ook weigert de linkergordel dienst. De passagiersstoel staat daarnaast ook niet geheel okselfris meer op de bevestiging. De pasvorm van beide voorstoelen is echter dik in orde. Na deze en andere bespiegelingen ten aanzien van het interieur draaien wij de sleutel om en de oersterke OM 602 motor start- na het voorgloei proces- onmiddellijk en klink zuiver op de graat. Kenmerkende ouderwetse Mercedes Diesel klanken bereiken ons gehoor. Vertrouwenwekkend.

Wennen aan mechanica

Wanneer wij de Benz in beweging willen zetten, merken wij de keerzijde van de hoge kilometerstand. Om de Mercedes van zijn plek te laten komen moet een uiterst gevoelig samenspel van de ruime koppeling en het gaspedaal worden ingezet. Dat is een exercitie die berijders van oudere diesel Benzen met een lagere kilometerstand niet altijd zullen herkennen. Maar dit unieke exemplaar vraagt écht om gewenning. Uiteindelijk lukt het ons om gang in de Benz te krijgen. Het gebeurt, nadat een zoektocht is voltooid teneinde de bepaald niet spelingsvrije bak in het juiste verzet te duwen. Deze 250 diesel komt bokkig van zijn plaats, maar eenmaal op toeren blijkt dat onder de arbeidsintensieve mechanica een fraaie loop cultuur van de OM 602 motor schuilgaat.

Geen alledaags bereik

Het zijn bespiegelingen, die natuurlijk allen gelezen moeten worden in relatie tot de absurd hoge kilometerstand, die met de Benz is bereikt. Bij Klaas de Poel wonnen wij informatie in. De kersverse eigenaar voegt de auto toe aan zijn collectie en zal hem als reclame object inzetten. Aanpassingen aan de huidige staat zullen achterwege blijven. “Maar zelfs ik vond een Benz met een dergelijke kilometerstand uniek. Daarom wilde ik hem niet laten lopen.”

Vierde motor

Klaas had inmiddels contact met de man, die de eigenaar was voordat Richard Steenbergen de auto voor korte tijd aan zijn handelsvoorraad toevoegde en deze vervolgens aan De Poel verkocht. Laatstgenoemde vertelde ons het volgende. “De Mercedes is vanaf 1988 in het bezit geweest van de tweede eigenaar. En om een antwoord op de vraag te geven of de Benz nog de motor heeft die in de fabriek werd gemonteerd: Nee. Dit is de vierde OM 602 motor, maar deze heeft inmiddels wel 700.000 kilometer gelopen. Dat is voor veel auto’s al geen alledaags bereik.” Om over de 2,1 miljoen kilometer die met deze haast onverwoestbare Mercedes werd afgelegd maar te zwijgen. Het geeft aan hoe goed Mercedes Benz deze auto’s bouwde. Uniek!

Met veel dank aan Peter van Wijk, Richard Steenbergen en Klaas de Poel