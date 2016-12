Revolutie in 1976. De VW Golf Diesel.

313 SHARES Deel Tweet

In de eerste helft van de jaren zeventig kijken de ingenieurs van Volkswagen goed naar het redelijk beperkte dieselaanbod binnen de auto-industrie. Ook ingegeven door de eerste oliecrisis start de ontwikkeling van een nieuwe generatie compacte dieselkrachtbronnen. Peugeot bouwt al kleine diesels voor de 204 en 304. Maar VW besluit dat het Golf-concept zich uitstekend leent voor een sterk verbeterde dieselmotor. De zelfontbrandingsmotor moet niet alleen zuinig en efficiënt worden. Oók zal de nieuwe diesel prestatiewaarden aan de dag moeten leggen die overeenstemmen met motoren uit vergelijkbare benzineauto’s. De uitgangspunten vormen de opmaat naar de eerste Golf Diesel.

Geprepareerd voor zwaardere belasting

Volkswagen gaat aan de slag en neemt als basis de 1471 cc krachtbron, die in de eerste productiejaren –naast de 1.100 basismotor- óók zijn weg naar het vooronder van de VW Golf vindt. Diverse onderdelen worden resistent gemaakt tegen de zwaardere belastingen die de dieseltechniek met zich meebrengt. Volkswagen past onder meer versterkte kleppen, stangen en zuigers toe, evenals een versterkte krukas en een zwaardere cilinderkop. De nokkenas zal aangedreven worden door een verstevigde distributieriem, die ook de brandstof inspuitpomp bedient. Tevens worden de accu en de startmotor zwaarder uitgerust. Verder zijn -vanwege de hogere compressieverhouding en zwaardere thermische belasting- de verbrandingsruimten anders ingericht.

Wervelkamertechnologie

Daarnaast wordt de krachtbron voorzien van wervelkamer technologie. Kort gezegd: onder meer dankzij de vormgeving van de wervelkamers worden stromingsverliezen van lucht voorkomen –mede door de ontstane turbulentie. Het draagt bij aan een optimale mengvorm tussen lucht en de (aan het eind van de compressieslag en vlak voor de arbeidsslag ingespoten) dieselolie, waardoor het rendement van de verbranding hoger is. Ook maakt Volkswagen bij de Golf Diesel werk van verbeterde geluidsisolatie. Een revolutionair dieselconcept is geboren.

Golf 1.5 benzinemotor als uitgangspunt

De basisuitgangspunten voor de nieuwe dieselkrachtbron- de dwars geplaatste FH benzinekrachtbron van de Golf 1.5- bieden ruimte, om het vermogen eenvoudig aan te passen naar dat van de 1.093 cc benzinemotor uit de Golf één. De eerste dieselmotor van Volkswagen wordt door de ingenieurs {getuned} naar een vermogen van 37KW/50 PK. In combinatie met een compressieverhouding van 23,5:1 zorgt dat voor verrassende prestaties. Een top van 140 kilometer per uur, een acceleratie van 0 tot 100 km/h in 19 seconden, een gunstig verbruik én de verregaande mate van geruisloosheid zorgen voor een verrast journaille in de jaren zeventig. Uit bijna alles blijkt, dat Volkswagen in september 1976 een volwassen variatie op het dieselthema aan de wereld toont. Toch is het concept nog niet helemaal volmaakt.

CAV brandstofpomp zorgenkindje

Volkswagen monteert een pomp van CAV om de dieselmotor van brandstof te voorzien. Kwalitatief gezien zijn de pompen zorgenkindjes. Ze zorgen na verloop van tijd voor een minder fraaie loop, lekkages en rookontwikkeling. Defecte pompen zorgen er zelfs voor dat de krachtbron op carterdampen/olie gaat lopen, wat vaak onherstelbare motorschade met zich meebrengt. Ook biedt “Wolfsburg” de mogelijkheid om de veel betere brandstofpomp van Bosch af fabriek te monteren. Bosch heeft overigens lang moeite om de pompen in een adequaat tempo produceren. Een ander probleem wordt gevormd door een snel vervuilend luchtfilter als gevolg van carter dampen. VW lost dat probleem op door de slang van het luchtfilter te voorzien van een bypass slang, een soort retourleiding voor de vervuilende dampen.

Basis voor nieuw segment

Volkswagen laat met haar zelfontbrandingskrachtbron niet alleen zien wat er allemaal mogelijk is op dat vlak. Met de compacte diesel ontketent het wederom een geheel nieuw segment. Het duurt enige jaren (soms tot in de jaren tachtig, wanneer de eerste VW dieselmotor al is vergroot en gemodificeerd) voordat de concurrentie een poging een antwoord vindt op dit staaltje diesel vernuft.