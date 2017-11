Range Rover. Wat deed de evolutie met de soort?

Range Rovers zijn monumenten. Aan het begin van hun leven waren ze feitelijk de eerste automobielen die compromisloze stoerheid combineerden met een soort brute elegantie. Het waren volwaardige terreinvoertuigen voor heren van stand. Enthousiasten kennen het originele model als de Range Rover Classic, de tweede generatie als de P38A en derde generatie is bekend als de L322.

In den beginne

De vroege Range Rovers waren gebouwd op een ladderchassis, net als de toenmalige Land Rovers, maar onder de Range Rover zaten spiraalveren in plaats van bladveren. Land Rovers nieuweling had permanente 4Wd, rondom schijfremmen en werd aangedreven door Rovers aluminium Rover V8-motor met 3528 cc.

De naam Range Rover was voor sommigen verwarrend. Het merk was Land Rover. Het model heette Range Rover. Van de Range Rover waren er diverse uitvoeringen zoals HSE, Vogue en Autobiography. Dan was er nog de keuze aan krachtbronnen: TDV6, TDV8 en Supercharged.

Niet goed genoeg voor de Duitsers

Bij de lancering van de L322 was Land Rover in bezit van de BMW-groep. De ontwikkeling van de L322 was een van de duurste projecten voor BMW, omdat de oer versies Range Rovers niet de door de Duitsers vereiste betrouwbaarheid en technologie bezaten

Van typenaam tot merknaam. Maar onder welk overkoepelend merk Range Rovers ook gemaakt worden, de ‘branding’ heeft het in praktijk gewonnen. Iedereen spreekt over Range Rovers als ‘merk’.

De Range Rover nu

En dan raak je zowat in shock als je naar een Range Rover Velar staat. Die lijkt in de verste verte niet meer op zijn oervader, heeft een 3 liter zescilinder diesel (of een tweeliter viercilinder diesel) onder de kap, een acht versnellingsautomaat en – gelukkig nog wel – 4WD. Die Velar is het tussenmodel tussen de ‘kleine’ Range Rover Evoque en de Range Rover Sport. De naamgeving duidt al dat de Range Rovers in elk geval op marketing niveau geëvolueerd zijn. De auto ziet er nog het meest uit als een stationcar met wat afwijkende proporties.

Een glazen panoramadak, luchtvering, instapverlichting die net als de oproeplamp voor Batman, maar dan omgekeerd werkt. Een sportmodus die de auto lager legt en de vering stugger maakt. Verzonken portiergrepen die indien nodig naar buiten komen zonder zich zelfs te laten weerhouden door een 5 mm dikke ijslaag (wat klimaatverandering?). Als de Range Rover sneller dan 8 km/u rijdt trekken de deurgrepen zich weer bescheiden terug in hun holletjes. Mooi. Touch screens. Een stoer luidruchtige knipperlicht automaat. (Daar moet over vergaderd zijn).

Maar wordt dat een klassieker?

Kortom: De nieuwe Range Rover Velar is een topper. Een fantastische automobiel. Maar of het ooit een klassieker zal worden. Wij denken van niet. Hij is daarvoor te ver van zijn origineel is weg geëvolueerd.

En om 25+ jaar te wachten op het gelijk of ongelijk van die gedachte? Ach. We leven nu. En nu is het gewoon veel leuker, veel echter en veel stoerder om een vroege Land Rover Range Rover te bezitten, te koesteren en te berijden.

Ga voor de fun

Want hoewel die auto’s niet aan de kwaliteitseisen van BMW voldeden zijn het fantastische stukken speelgoed waar je nog steeds een heel serieuze paardentrailer achter kunt hangen.

Dat wordt hem dus vanaf 2018