Porsche bouwt miljoenste Porsche 911

Nieuw, klassiek, youngtimer, tweedehandsje: de Porsche 911 is het allemaal tegelijk. Het model is al 54 jaar in productie en gisteren bouwde Porsche het miljoenste exemplaar.

Het miljoenste exemplaar, dat gisteren gebouwd werd, is uitgevoerd in dezelfde kleuren als de allereerste 911 van Ferry Porsche: Irischgrün met pepita-bekleding. Natuurlijk was dat niet de allereerste Porsche 911, want Porsche had natuurlijk al allerlei prototypes en showauto’s gebouwd. Maar het ligt voor de hand dat de Porsche 911 van Ferry Porsche wel een van de eerste exemplaren was; hij nam zijn nieuwe dienstauto met Fahrgestellnummer 300.003 op 19 oktober 1964 in ontvangst. Dat betekent dat het eigenlijk nog geen Porsche 911 was. Porsche bracht de auto immers in eerste instantie als 901 op de markt. Zo stond hij, als prototype nog, op 12 september 1963 op de IAA in Frankfurt, en zo ging hij in de verkoop. Tot er begin oktober 1964 een brief van Peugeot kwam, met daarin de mededeling dat dat merk het alleenrecht had op driecijferige modelnamen met een nul in het midden.

Porsche overwoog verschillende opties, waaronder het toevoegen van de letters GT aan de modelnaam, maar uiteindelijk besloot Ferry Porsche op 22 november 1964 dat Porsche 911 de beste naam was. Niet omdat het goed klonk of omdat de marketingafdeling dat vond of zoiets, maar om een meer voor de hand liggende reden: de folders, prijslijsten, instructieboekjes en typeplaatjes waren allemaal al ontworpen en het was te laat om nog met een heel nieuw logo te komen. De beste optie was dus om de 9 of de 1 nog een keer terug te laten komen in de naam…

De miljoenste Porsche 911 blijft in handen van Porsche AG en komt uiteindelijk in het Porsche Museum. Voor die tijd gaat hij eerst nog op wereldtoernee, onder meer langs de Schotse Hooglanden, de Verenigde Staten en China. Natuurlijk wordt de Nürburgring niet overgeslagen.

Leuk en aardig allemaal, maar hoeveel zijn er van ieder type gebouwd? Sportautofabrikant McLaren liet onlangs weten nooit meer dan 5.000 auto’s per jaar te zullen bouwen. Doet Porsche ook zoiets om de exclusiviteit van de 911 te waarborgen? Niet echt, want alleen al in 2016 werden wereldwijd 32.365 exemplaren van de 911 afgeleverd. Door de opties van Porsche Exclusive uit te kiezen, zoals op dit miljoenste exemplaar rijkelijk werd gedaan, of een gelimiteerde versie zoals de 911 R te kopen, heb je echter toch een 911 die niet de hele wereld al heeft.

Productieaantallen

Introductie Type Aantal 1963 Oer-911 81.100 1973 G-Model 198.414 1973 964 74.008 1973 993 67.535 1973 996 179.163 1973 997 215.092 1973 991 152.659*

* tot einde modeljaar 2016