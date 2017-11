Porsche 928. Niet (h)erkende perfectie

Maar nu het de zoveelste kille investering lijkt te kunnen worden plots wél interessant. Dat is in feite een nog grovere miskenning. Zijn kracht schuilt niet ineens in een ondoordachte hoeveelheid euro’s, dollars of ander aards slijk: de 928 was als auto altijd al briljant.

Opvolger

De über-Porsche was perfect bedoeld; een topmodel zonder concessies. In tegenstelling tot wat algemeen wordt aangenomen, werd de 928 in eerste instantie wel degelijk als model boven de legendarische 911 ontworpen. Pas later werd deze eindbaas gedoodverfd als opvolger ervan, omdat de verwachting was dat de 911 in de nabije toekomst niet meer zou kunnen voldoen aan de immer strenger wordende milieu- en veiligheidseisen. Daarmee rekenden de toegewijde techneuten uit Zuffenhausen echter buiten zichzelf, grappig genoeg. Maar Duitsers houden niet van grappen. Of half werk. En zeg nooit dat iets unmöglich is. Ze bewijzen je onherroepelijk het tegendeel.

Schaduw

Dat hadden ze met de 911 immers ook gedaan. Een supersporter met veel te veel gewicht en vermogen achter de achteras was an sich al geen briljant concept, maar Porsche perfectioneerde het discutabele idee in een aantal decennia. Ook die immer meer gevreesde milieu- en veiligheidseisen wisten de bloedserieuze autowetenschappers steeds een paar stappen voor te blijven. Zo hielden ze de 911 in leven, maar de nagenoeg volmaakte 928 in de schaduw van deze legende. Men bleef de klandizie onbedoeld op de perfecter wordende Elfer wijzen, terwijl de 928 dat al was. De gefortuneerde liefhebbers werden bijkans gehersenspoeld met het idee dat een Porsche de motor achterin moest hebben. De rol van de 928 werd hiermee zo onduidelijk, dat deze beoogde hoofdrolspeler vrijwel zijn gehele carrière bedremmeld in de coulissen bleef hangen. Met al zijn capaciteiten en charisma, wirklich schade.

Auto van het Jaar

Na een ontwikkelingstijd van zes jaar werd in 1977 de 928 geïntroduceerd op de Salon van Genève. Een jaar later werd de lijvige Porsche zelfs gekozen tot Auto van het Jaar, een unieke en nooit geëvenaarde prestatie voor een volbloed sportauto. Want dat was het. Alles klopte. Een bijna perfecte gewichtsverdeling door de transaxle-constructie van de motor voor- en de transmissie en het differentieel achterin, de lichtgewicht 4,5 liter V8, de gewichtsbesparing door de toepassing van aluminium deuren, motorkap en voorspatborden en de unieke Weissach-achteras maakten de 928 tot een briljante groottoerist. Een beter concept dan de 911, bovendien tot in perfectie uitgewerkt. Het hele huzarenstuk zat beeldschoon verpakt in een bijzonder futuristische en zeer herkenbare carrosserie. In feite was de übersporter opnieuw gedefinieerd door de Zuffenhausers, want ook de dandyïstische concurrentie uit Italië had hier weinig tegen in stelling te brengen. En zelfs in zoiets banaals als zuipen was de Duitser beter.

Doorontwikkeld

Want dat was een van de weinige kritieken die de 928 kreeg. Behalve dat het hele concept niet des Porsche’s was, uiteraard. Het klopte ook wel enigszins: de V8 slurpte evenveel benzine als zijn bouwers bier verslonden op het Oktoberfest. Hier was nog wel wat ruimte voor verbetering en al na het eerste jaar matigden de technici noodgedwongen het verbruik, voornamelijk door de compressieverhouding aan te passen. Zuinig werd ’ie natuurlijk nooit, maar dat wilde ook niemand binnen de clientèle. Superbenzine besparen met je supersporter, daar ga je mee voor schut op de Rotary. Ook hierin lag de stille kracht van de 928: gedurende zijn hele carrière werd het model doorontwikkeld. Er waren bijna voortdurend testexemplaren in omloop, die continu aangepast en verder ontwikkeld werden. Voorsprong door techniek kwam niet uitsluitend uit Ingollstadt.

Speciale versies

In de loop der jaren werd de 928 steeds krachtiger, luxer en zwaarder. Van 240 pk in de oer-928 stegen de vermogens via respectievelijk de S, S4, GT en GTS-versies naar zo’n 350 pk in de laatste uitvoering, die in 1995 van de band liep. Ook waren er gedurende zijn loopbaan diverse speciale versies, zoals een Rothmans-editie en de zeldzame Clubsport en Sport Equipment uitvoeringen. Minder zeldzame, maar nog steeds gelimiteerde uitvoeringen waren de Weissach- en Competition Group-edities. In 1981 vierde Porsche zijn 50-jarige bestaan met 140 klanten die een speciale 928 S 50 Jahre Porsche in ontvangst namen en daar ongehoord gelukkig mee werden. Dat kon niet anders. Heel veel beter was er nog niet bedacht en gebouwd. Maar zoals altijd wist vrijwel niemand dat en zochten potentiële klanten uiteindelijk vooral beschutting in de veilige 911-kudde.

Beste

De normale uitvoeringen van de 928 waren met handgeschakelde of automatische transmissies leverbaar, het merendeel verliet de fabriek echter zonder koppelingspedaal. De carrosserie onderging ook een aantal meer of minder opvallende wijzigingen en werd moderner en meer gestroomlijnd. De techniek en het interieur werden gedurende zijn loopbaan met allerhande noviteiten en nog meer luxe uitgebreid. Er kwam een vooruitstrevend bandenspanningscontrole systeem, er waren airbags voor bestuurder en passagier, een uitgebreide boordcomputer deed halverwege zijn bestaan zijn intrede en ABS was al heel vroeg in zijn carrière standaard. De V8 bleef uiteraard, maar groeide uit tot een masculiene 5,4 liter en klonk een stuk minder hysterisch dan een vergelijkbare Italiaanse ijdeltuit. Ondergewaardeerde Teutoon versus kritiekloos bejubelde tuttebol. Zijn hele leven worstelde deze, misschien wel beste, Porsche ooit met dit dilemma en met de bemiddelde oogkleppenbrigade. Zelfs binnenshuis werd ‘ie gepest door zijn jankende broertje dat altijd alle aandacht eiste en kreeg. Tot op de dag van vandaag. Eeuwig zonde.