De politie is je beste vriend

Een mailtje van AMK lezer Ernie Wijnstekers:

Vanmorgen wat leuks beleefd. Op weg met XBR (met Termignoni uitlaten, Red.). Rotonde bij pannekoekenhuis in het zicht. Geen auto’s te zien. Gas erop. Scherp aansnijden. Midden van de weg, buitenrand rotonde. En dan halverwege de rotonde even vooruit kijken. Zo’n mannetje of vijftien met allemaal dezelfde pakken en allemaal dezelfde BMW. Clubje politie, vol pannekoek, op het punt om te gaan vertrekken.

Te laat om de rijstijl aan te passen. Dus op haren en snaren de bocht uit. Vriendelijk kijken en vlug drie keer opschakelen. In verband met de deeziebellen. Reactie van de heren? Een collectief duimpje omhoog. Perfect!

… en zo mogen we het horen!