De Peugeot 604, een indrukwekkende misser

De Peugeot 604 werd in 1975 aan het publiek voorgesteld op de Autosalon van Genève. Peugeot presenteerde de auto, ronkend van oprechte trots, als het “nieuwe, toonaangevende en elegante Franse topmodel” en zoemde in marketing poëzie over “Een geslaagde mix van classicisme en verfijning”. De Peugeot 604 moest dan ook een symbool worden in de stijl van “Let us make France great again!”

Een Frans topstuk

Met de introductie van de Peugeot 604 keerde Peugeot weer terug op de markt van topklasse automobielen: de grote zescilinders. De 604 was de eerste 6-cilinder Peugeot sinds de 601 van 1934-1935.

Met een zescilinder dus

Die V6 PRV-motor was een V6 benzinemotor en werd door Peugeot, Citroën, Renault en Volvo toegepast tussen 1974 en 1998.

Het PRV-verhaal begint in 1966 wanneer Peugeot en Renault een samenwerkingsverband sluiten voor het delen van bepaalde componenten. Oorspronkelijk had Renault een V6-motor nodig voor de luxe Renault 30.

In 1969 werd La Française de Mécanique (ook wel Compagnie Française de Mécanique genoemd of simpelweg F.M.) als eerste samenwerking aangekondigd. De F.M.-fabriek werd gebouwd in Douvrin in Noord-Frankrijk. Daarmee werd getracht een stuk werkgelegenheid te borgen in een economisch achter gebleven gebied.

Die PRV-motor wordt soms ook wel de Douvrin-motor genoemd, maar eigenlijk is dat de naam van de 4 cilinder-lijnmotoren die daar in dezelfde tijd geproduceerd werden.

In 1971 sloot Volvo zich aan als derde partner in het project. Alle drie de merken zouden een even groot aandeel in het project krijgen. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat er een V8 ontwikkeld zou worden, maar dit project werd geschrapt om plaats te maken voor een kleinere en zuinigere V6-motor. Die dus eigenlijk een besneden V8 en niet erg zuinig was.

Gericht op de top

De auto was gericht op dat segment van de markt waarin de grote modellen van Mercedes en BMW de koek verregaand hadden verdeeld. Bij de introductie had de 604 een 136 pk-sterke, lichtmetalen, 2.664 cc V6-benzinemotor met enkele -0 of dubbele carburateur. De auto had natuurlijk achterwielaandrijving was uitgerust met alle denkbare luxe van die tijd. Met al die pluspunten moest Peugeot 604 zijn plek in het praktische topsegment van de markt veroveren.

De 604 waar van zoveel werd verwacht werd geen commercieel succes. De toenmalige pers mopperde over de onopvallende styling (die uit kostenoogpunt deels was overgenomen van de504), het gebrek aan technische vernieuwing, de matige prestaties en (in een wat later stadium) de roestgevoeligheid.

De Peugeot 604: Dorst na de oliecrisis

Daarnaast was het moment van introductie – na de recessie na de oliecrisis van 1973 – ook zeer ongelukkig. De markt voor auto’s met grote motorinhoud in Frankrijk was op dat moment ingestort. En dorstige grote auto’s – en zo’n 604 kon echt 1 op 6 lopen – vielen helemaal uit de boot

Toch verdient de 604 vanaf 1979 zijn plaats in de geschiedenis door als één van de eerste productieauto’s leverbaar te zijn met een turbodieselmotor. Mercedes kwam dan wel in 1977 met de eerste turbodieselmotor in de Mercedes 300SD, maar deze werd uitsluitend in de USA verkocht.

Na de introductie van de 505 in 1980 daalden de verkoopcijfers verder en in 1985 rolde de laatste 604 van de band. Totale productie aantal ligt rond de 150.000.

Momenteel is zo’n grote Peugeot zeldzaam, begeerlijk maar beperkt gezocht. Voor bedragen tussen de 4000-5000 euro mogen er eisen worden gesteld!