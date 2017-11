Pavarotti en Maserati

Op 12 oktober zou de in het Italiaanse Modena geboren Luciano Pavarotti, een van de beroemdste operazangers ter wereld en volgens velen de beste tenor van zijn generatie, 82 jaar zijn geworden. Ware het niet dat hij op 6 september 2007 aldaar het ondermaanse al had verlaten.

Modena

Geboren in Modena, de geboorteplaats van Enzo Ferrari en zijn auto’s, het directe hart van de Italiaanse edelkoetsenfabrikanten als Maserati, De Tomaso, Pagani, het hart van Italiaans vakmanschap, kon het niet uitblijven dat genoemde tenor ‘ambassadeur’ werd van het merk-met-de-drietand. Zodoende verplaatste hij zich vanaf de begin jaren zestig tot bijna zijn dood, trots in vele types, van de Sebring, Kyalami tot de Quattroporte.

Langdurige relatie

Zijn eerste Maserati kocht hij in 1963 en opende de deuren voor een langdurige relatie met deze automobielfabrikant. Het is niet zo moeilijk te zien welke aantrekkingskracht het Sebring model op het publiek had. Naast de fraaie vormgeving, de meer dan excellente prestaties, konden er ook accessoires worden bijbesteld die in die tijd op geen enkele auto leverbaar waren. Basso continuo, passione?

Citroën

De Quattroporte II bijvoorbeeld. Op papier zag het er allemaal veelbelovend uit, met aandrijving en hydrauliek van de Citroën SM, de vormgeving van Bertone en het chassis echt Maserati. Helaas, slechts 13 stuks zagen het levenslicht vanwege weinig ‘power’ en voorwielaandrijving waar de serieuze Maserati liefhebber niet gecharmeerd van was. Het einde van de relatie met Citroën betekende de onafwendbare doodsteek. De auto was overigens alleen maar te koop in het Midden Oosten en Zuid Europa.

Quattroporte II

Van deze 13 stuks zijn er zo goed als zeker nog vier ‘over’. Eentje werd een paar jaar geleden te koop aangeboden. De uit 1974 daterende auto was door diens eigenaar volledig gerestaureerd waarbij geld geen enkele rol speelde. Er zijn in het afgelopen decennium op spraakmakende concoursen topprijzen mee gewonnen. De auto heeft indertijd op de autosalons van Parijs en Turijn gestaan. Als dat zo is, zou het gaan om chassisnummer AM 123.004 en dit exemplaar wordt door kenners gezien als het prototype… Ondanks een mindere ervaring met dit model, bleef Pavarotti Maserati fan.

Motorgeluid

De Kyalami, een uitvoering waar niet vaak over gesproken wordt, beviel de operazanger zeer goed. De door de Ghia studio getekende vierzits GT zag er beter uit dan de DeTomaso Longchamp waarop-ie gebaseerd werd. Helaas, ook dit model werd geen succes. Het motorgeluid van de Quattroporte III kwam misschien wel het dichtste bij het V8 motorgeluid dat Pavarotti adoreerde en dat in samenwerking met de vormgeving die Giuigiaro eraan had gegeven? Een prachtige, snelle vierdeurs limousine, la donna e mobile? De relatie tussen de familie van Pavarotti en Maserati bestaat tot op de dag van vandaag nog steeds. De Stichting Pavarotti, die talenten de mogelijkheden moet bieden door te breken, krijgt van Maserati nog steeds auto’s te leen om mee naar concerten en evenementen gebracht te worden.