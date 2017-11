PARADISE OP CITROMOBILE

In het afgelopen jaar hebben wij u via deze site al eerder geïnformeerd over de bioscoopfilm Paradise, die in de maak is. We zijn inmiddels een klein jaar verder. In die tussentijd is er veel gebeurd. Reden om u hierover te informeren en aan te geven wat er in het eerste weekend van mei gaat gebeuren.

Waar gaat het ook alweer over? Paradise is een roadmovie waarin een Traction Avant uit 1936 centraal staat. De film gaat over drie jonge vrienden die met een Traction Avant van Amsterdam naar Lissabon rijden. De hoofdrolspeler André, wiens rol wordt gespeeld door Tom Pacheco, gaat met zijn Traction Avant op zoek naar zijn vader. Het enige wat hij weet is dat zijn vader sinds de echtscheiding naar Portugal is vertrokken. André heeft veel mooie herinneringen aan zijn vader en de liefde voor de Traction Avant toen hij nog een kleine jongen was. Zijn meereizende vrienden denken dat de rit naar het zuiden alleen maar een vakantiereis is. André weet echter meer. Op weg naar Portugal doorkruizen ze Frankrijk en beleven ze avonturen.

Lissabon

Als de jongens met de Traction Avant in Lissabon aankomen, dan is het avontuur nog lang niet voorbij. André gaat op zoek naar zijn vader, maar merkt dat dit niet zo eenvoudig gaat als hij in gedachten had. Zijn vrienden hebben door dat er meer aan de hand is en worden verrast. Alle elementen als vriendschap, familie en echte liefde passeren de revue. Het is de Traction Avant die in de film ervoor zorgt dat mensen bij elkaar worden gebracht en dat een hechte vriendschap kan ontstaan. Paradise wordt een prachtige roadmovie, speciaal voor mensen die klassieke auto’s een warm hart toedragen.

In Nederland en Frankrijk zijn de opnames inmiddels achter de rug. De opnames in Portugal moeten nog worden geschoten en staan ingepland voor later dit jaar. Uiteindelijk zal de film in de bioscoop verschijnen en op meerdere festivals worden vertoond. Zover is het echter nog niet. Voor het voltooien van de opnames is er nog aandacht en hulp nodig.

Op Citromobile

Daarom staat de Traction Avant op CitroMobile in het weekend van 6 en 7 mei 2017. U komt toch ook langs? Dan kunt u Paradise daar zelf bewonderen en kennis maken met enkele acteurs uit de film. Ook zal er memorabilia te koop zijn, waarmee u het project kunt steunen.

CitroMobile wordt gehouden in de Expo Haarlemmermeer bij Vijfhuizen. Meer informatie over CitroMobile en een routebeschrijving vindt u op de site http://www.citromobile.nl/ .

U bent meer dan welkom.