Overgangsregeling: oldtimers mogen vanaf 1 maart de weg weer op

9 SHARES Deel Tweet

De winterperiode binnen de overgangsregeling voor oldtimers is weer voorbij. Dat betekent dat bezitters van benzinevoertuigen, die onder de regeling voor 2017 vallen, vanaf 1 maart tot en met 30 november de weg weer op mogen.



Wanneer een personenauto, vrachtauto of motorfiets op benzine voor het eerst in gebruik is genomen op 1 januari 1977 of later, maar vóór 1 januari 1988, komt deze dit jaar in aanmerking voor de regeling. De nota voor de regeling moet dan al in 2016 door de eigenaar zijn voldaan. De eigenaar betaalt maximaal € 122 motorrijtuigenbelasting. In januari en februari mocht het voertuig- enkele evenementendagen alsmede APK keuringsritten uitgezonderd- in dat geval niet de weg op. Ook het parkeren op een openbare plaats was in de eerste twee maanden van dit kalenderjaar verboden.

AMK Klassieker Update: dagelijks nieuwe berichten over klassiekers en youngtimers (GRATIS) Registreer

Diesel en LPG

Motorrijtuigen op diesel en LPG komen -ongeacht leeftijd- niet voor de overgangsregeling in aanmerking. Eigenaren betalen daarvoor het volledige tarief, tenzij het kenteken geschorst is. Motorrijtuigen van veertig jaar en ouder zijn vrijgesteld van MRB, ongeacht brandstofsoort.

December 2017

December 2017 valt onder de overgangsregeling voor het huidige tijdvak: het kalenderjaar 2017. Dan mag het voertuig -net als in januari en februari 2017- niet de weg op. En ook hier geldt: Het gebruikmaken van een openbare parkeerplaats is verboden.

Nu niet in regeling? Dan pas in 2018 mogelijkheden

Wie geen gebruik maakt van de overgangsregeling 2017, maar dat volgend jaar wél wil doen, kan via de website van de Belastingdienst het formulier ‘verzoek motorrijtuigenbelasting bijzonder tarief’ downloaden, invullen en opsturen. Wie nu niet de regeling zit komt overigens pas per 1 januari 2018 weer in aanmerking. Vóór 1 januari 2018 dient het verzoek om gebruik te maken van de overgangsregeling dan door de Belastingdienst te zijn ontvangen. Het is overigens raadzaam om het formulier ruim voor de deadline van de jaarwisseling naar de Fiscus te versturen.

Dit jaar stoppen met overgangsregeling

Wanneer een eigenaar van een voertuig in de overgangsregeling in de loop van dit jaar besluit om per direct van de regeling af te zien, moet deze met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017 het normale tarief betalen.

Meer info

Meer informatie vindt u op de site van de Belastingdienst, of door op deze link te klikken.