Onderhoud van de remmen

De redactionele Guzzi begon meer benzine te verbruiken en kreeg een steeds kortere uitloopweg. Er bleef een rem hangen. De Guzzi heeft een gescheiden remsysteeem en de rechter voorschijf bleek de boosdoener. De reden dat de rem bleef hangen? Dat was inwendige vervuiling van de remklauw.

Remblokken en schijven

De toestand van de remblokken en schijven is gemakkelijk na te gaan. Indien je af en toe even tussen de remschijf en de blokken kijkt, dan zie je de dikte van de remvoering. Gebruik je remblokken nooit tot de voering ervan maar flinterdun is. Vervangen bij een voeringdikte van minimum 2 millimeter is echt wel de grens, En ooit zullen de remschijven versleten zijn. Als de remschijf een opstaande rand heeft is het doorgaans zo ver. Maar veel van onze tweewielige klassiekers hebben in elk geval nog een trommelrem aan de achterkant. Die vraagt ook aandacht.

Vervangen van de remschoenen (Trommelremmen)

Als eerste moeten de remschoenen zover terug gesteld worden dat de remtrommel verwijderd kan worden. Het is mogelijk dat daarvoor stelbouten aan de achterzijde van de ankerplaat zitten. Door deze stelbouten te verdraaien zal er spelling komen tussen de remschoenen en remtrommel. Er bestaan ook zelf stellende remmen daarbij zult u dus geen stelbouten aantreffen. Ook zal de handremkabel voor het verwijderen van de remtrommel terug gesteld moeten worden. Indien het lukt de trommel te verwijderen kunnen de remschoenen verwijderd worden Doe het het kant voor kant te doen zodat er altijd nog een voorbeeld is.

Als de voering op de remschoenen nog voldoende is en het geheel niet vettig is geworden door remvloeistof kunnen de remschoenen met grof schuurpapier opgeschuurd worden. Als de remvoering versleten is zal hij vervangen moeten worden. Controleer door de rubberen stofkapjes opzij te doen ook de remcilinder op lekkage. Indien er remvloeistof lekt zullen deze cilinders vervangen moeten worden. Maak het geheel goed schoon en monteer het geheel, stel hierbij de remschoenen / handrem zo af dat de trommel wel vrij blijft lopen. Als ook de remcilinders vervangen zijn zullen de remmen ontlucht moeten worden. Dit doet men door te pompen met het rempedaal druk te houden en de ontluchting nippel los te draaien, dit herhaalt men totdat er geen lucht meer in het remsysteem zit. Of verwen uzelf eens met een Eezy Bleeder. Dan klaart u de klus in uw eentje.

Remblokken vervangen:

Zelfs als u geen ervaren sleutelaar bent, kunt u zelf remblokken vervangen. Om nieuwe remblokken te monteren kan de remklauw vaak gewoon gemonteerd blijven. De remleidingen kunnen dan ook blijven zitten. Een remklauw losmaken van de ophanging gaat soms moeilijk, maar met goed passend gereedschap (en gericht gebruik van WD40) moet het lukken. Nadat de remklauw los is gemaakt verwijdert u de remblokken uit de klauw. Maak even een fotootje hoe die er in steken voor de her-montage van het geheel. Maak de kleine losse delen (veertje, pennen) schoon en leg ze even keurig opzij zodat ze niet weg raken. Zorg er voor dat de remleiding niet in korte bochten wordt gewrongen. Blaas eerst met perslucht (in afwezigheid van een compressor: gebruik perslucht uit een spuitbus van de Action) de zaak schoon.

Werk schoon

Let daarbij met inademen een beetje op de enorme wolk fijnstof die daarbij vrij komt. Verwijder daarna met remmenreiniger alle zichtbare viezigheid. Borstel indien nodig hardnekkig vuil weg met bijvoorbeeld een tandenborstel. Daarna is het tijd om de remzuigers terug in de remklauw te duwen. Die staan bij versleten remblokken veel verder naar buiten dan bij nieuwe blokken. dan bij de nieuwe, dikkere blokken mogelijk is. Vervolgens kunnen de nieuwe remblokken op hun plaats vastgemaakt worden en passen de blokken weer om de schijf. De verdere afmontage gebeurt in omgekeerde volgorde van de demontage.

Controleer wel of de bevestigingsbouten nog in goede staat verkeren. Vervang ze bij de minste twijfel, Het is een goede gewoonte om de draad van de bouten en de randen van de remblokken die in de klauw schuiven met een voorzichtig likje kopervet of keramische pasta te behandelen voor u ze op hun plaats brengt. Deze ‘veten’kunnen tegen de grote hitte waaraan het remsysteem wordt blootgesteld en zorgt er voor dat de bouten gemakkelijk te demonteren zijn. Het is duidelijk dat er geen olie of vet in aanraking mag komen met de remvoering of schijf. Gebeurt dat toch, dan dient u alles grondig schoon te maken met remmen reiniger.