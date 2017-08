Ondergewaarderde klassiekers & het Classic Park

Met alle ongelooflijk hoge prijzen voor ongelooflijk iconische klassiekers zou je bijna vergeten dat er nog andere merken zijn dan Ferrari, Aston Martin, Mercedes-Benz en Bugatti. En als zo’n klassieker op tv wordt afgehamerd op een paar miljoen $+, dan denk je al snel dat klassiekerrijden alleen is weggelegd voor de rijksen.

VOUDT!

Want al die ovegestoffeerde investeerders die rijden niet met hun klassiekers, ze kijken alleen naar de prijs ontwikkeling er van. En de grootste mondiale handelaars spelen daar op in op een manier die ze van de kunsthandel hebben afgekeken. Maar dat blijft natuurlijk onder ons.

Intussen zijn er nog enorm veel ‘niet ontdekte’klassiekers. Die zijn betaalbaar en inzetbaar. Je kunt er gewoon mee rijden.Bovendien kun je je er als liefhebber nog duidelijk mee onderscheiden van de massa. En vreemd – of grappig – genoeg heb je met zo’n ‘undercover klassieker’ vaak nog meer bekijks, maar in elk geval meer aanspraak dan met een klassieker die iedereen al kent.

Dat geldt voor een Alvis Stalwart, maar ook voor de dapper vertederende FIAT 133 die we in AutoMotorKlassiek nummer 9 presenteren.Denk aan een als FIAT 127 vermomde FIAT 850 die eigenlijk een SEAT is. Leuk? Heel leuk!

Ook bij motorfietsen

Op motorfietsgebied kennen we natuurlijk allemaal de beruchtberoemde Kawasaki 500 cc tweetakt driecilinders: de ‘Widow makers’ en de 750 cc versie daar van. Zo’n driekwartliter tweetakt was overigens ook best beschaafd te berijden. Maar daar over wordt nooit gepraat. Kawasaki had het licht gezien en het was marketingtechnisch loepzuiver: Er moesten meer driecilinder tweetakten komen! Dat werden 350-, 250 en 400 cc machines. ‘Venijn in zakformaat’. De zware triples zijn intussen indrukwekkend geprijsd. En de 250 cc? Die wordt als ‘best wel lief, maar niet erg interessant’ gezien door de meeste mensen. Daar doen die meeste mensen de machine geen recht mee. Je kunt hoogstens zeggen dat de kleinere Kawa driepitters minder indrukwekkend zijn. Maar dan zit je toch in de hoek van “Een rotsblok is indrukwekkender dan een diamant. Want de rots is groter”.

Een mooie nazomer

Oh ja: Voor de rest biedt AMK nummer 9 u alles om weg te dromen in een fraaie nazomer. Plus weer meer dan veertig pagina’s aan kleine advertenties waar u mogelijk net de droomklassieker tussen vindt die u op Internet heeft gemist. Internet is trouwens toch over zijn hoogtepunt heen J. ’s Werelds grootste adverteerder, Proctor and Gamble, heeft besloten niet meer op Internet te adverteren omdat het niet rendeert. En in het clubblad van de Nederlandse Jaguar Daimlerclub is ook alweer een gedrukte advertentierubriek opgenomen.

Feest op het Classic Park in Boxtel

Diezelfde JDHC was dit weekend overigens de organisator van een Jaguarfeesje waardoor er op het – bewaakte – parkeerterrein van het Classic Park zo’n 800 Jaguars van alle leeftijden stonden. En op het treffenterrein voor het concours stond de wereld aan de mooiste Jaguars, Daimlers en een paar Lanchesters. Plus een Harley eencilinder en een Norton met Swallow zijspan.

U bent trouwens op 10 september welkom op datzelfde Classic Park in Boxtel. Want dan is er de autoMotor Classic Day, inclusief taxatiestraat, fotoshoots en food. U bent daar meer dan welkom en wij hopen er veel van de 40.000 mensen die elke maand AutoMotorKlassiek elkaar daar met goed weer en in warme vriendschap treffen.