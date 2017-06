Oldtimerevenementen agenda voor komend weekend weer uitstekend gevuld

Het komende weekend worden er op verschillende plaatsen in binnen-en buitenland weer tal van oldtimerevenementen georganiseerd. Zowel de liefhebbers van rijdende oldtimerevenementen als de liefhebbers van meetings kunnen op meerdere locaties terecht. Voor iedere klassiekerliefhebber zijn er tijdens het komende weekend in ieder geval wel geschikte oldtimerevenementen, die kunnen worden bezocht.

Het klassiekerweekend trapt op vrijdag 9 juni al af met het Amerikaanse motorenweekend in Ulicoten, Noord Brabant. Organisator The Silent Gray Fellows verzorgt dit feestje vanaf 9 tot en met 11 juni. Vanuit binnen- en buitenland komen de liefhebbers richting camping Ponderosa in Ulicoten en kunnen al vanaf vrijdag 12 uur terecht. Meer informatie over het evenement leest u hier.

Classic 500 Challenge

Op 9 juni zal ook het startschot klinken van een regelmatigheidsrally door de prachtige contreien van Twente, Salland en de Achterhoek: de Classic 500 Challenge. In een sport- en een tourklasse worden mooie plaatsen en plekjes aangedaan. De rally zal twee dagen duren. De start is op 9 juni, de finish vindt op 10 juni plaats. Informatie over de rally leest u hier.

Bockhorner Oldtimermarkt

De Bockhorner Oldtimermarkt trapt ook af op 9 juni, en zal tot en met 11 juni duren. Het oldtimerspektakel in Noord Duitsland is een veelzijdig evenement met onder meer een oldtimertreffen, een grote markt en een Friesland Rallye. U leest er hier meer over.

Friese evenementen

Ruim 200 klassiekers, oldtimers én hun bezitters staan iedere tweede zaterdag van juni centraal op VROEM in de gezellige winkelstraat van Joure, Friesland. Dit bijzondere evenement is gratis toegankelijk voor zowel deelnemers als bezoekers en staat bol van activiteiten voor jong en oud met auto’s, motoren, brommers, live-muziek, een knusse markt en diverse attracties voor de jongsten. Twintig kilometer verderop vindt in Wolvega de start van de Silverlegrally plaats. Deze wordt voor een drietal goede doelen verreden.

Classic German Cars

Wie meer op heeft met de Duitse automobielhistorie kan uitstekend terecht in Classic Park Boxtel. Dat staat aanstaande zondag 11 juni in het teken van Classic German Cars. De Duitse automerken zoals Porsche, Audi, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen en Opel staan dan in de spotlights. Iedere Duitse auto, van klassiek tot modern of exclusief, is welkom. Wanneer u meer wilt weten over dit treffen, dan klikt u op deze link.

Nog veel meer evenementen

Natuurlijk vinden het komend weekend nog meer evenementen plaats. We noemen nog het Oldtimer Festival Neder Betuwe (10 juni), de Lexmondse Oldtimerdag (10 juni) en Go Wheels Geldermalsen (10 juni). Ook op 10 juni: Cars & Coffee bij Hofman in Leek. Het gratis toegankelijke evenement bij de klassieker- en sportwagenspecialist mag zich in een steeds grotere populariteit heugen. Heel bijzonder is de Gazelle Champion Mondial, een evenement dat mede in het teken staat van het 125 jarig bestaan van de vaderlandse fietsfabrikant, die meer produceerde dan fietsen alleen. Informatie over het festival, dat op- en in de omgeving van het Gazelle fabrieksterrein in Dieren wordt gehouden, leest u hier.

Ook in België klassiekers op zondag

Op 11 juni kunnen fans terecht in het Belgische Koningshooit voor een heel leuke Cars & Coffee, organiseert de Belgian Historic Club uit Landen de Classic Haspengouw en staat Wijchen (bij Nijmegen) in het teken van de Zündapp onderdelenbeurs, die gehouden wordt aan de Woziksestraat 100 in Wijchen. Ook vinden op 11 juni nog twee ritten plaats. Het gaat om de Rabo Kiwanis Trofee en de Drive Classic Tessenderlo, die al weer zijn achtste editie ingaat.

Uw evenement op de AMK Oldtimer Evenementen Kalender

Organiseert u zelf een rallye, meeting, evenement of festival? Dan kunt u deze plaatsen op de AMK Oldtimer Evenementen Kalender. Met een goed bereik genereert u veel publiciteit. Uw evenement kunt via Auto Motor Klassiek publiceren door hier te klikken. Kleine moeite, en een groot plezier. Voor u. En uw bezoekers!