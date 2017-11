Een regenachtige dag in Alphen

De Oldtimerdag in Alphen aan den Rijn is ooit georganiseerd door een paar klassiekerminnende middenstanders. Het feest is intussen helemaal in het Alphense ingeweven. Klassiekerrijders uit de wijde regio schrijven zich in en kunnen hun voertuigen zo een dag lang aan het publiek laten zien. Doorgaans staat de eigenaar bij de getoonde waar en weet meestal veel over zijn trots te vertellen. De 35ste editie gaat de boeken in als ‘gezellig, rustig, want erg nat’.

De sfeer is informeel. Er is doorgaans een hoop interesse en het enige waar de organisatie dus geen grip op heeft, dat is het weer. Afgelopen zaterdag regende het bijna de hele dag. Maar gelukkig waren de meeste ingeschrevenen wel op komen dagen en daarbij werd het weer eens duidelijk hoe ‘anders’ zo’n door de lokale middenstand georganiseerde – en gesponsorde! – dag is in vergelijking tot een meer regulier treffen: Het aanbod aan kijkwaar is ongelooflijk breed. En de verhalen die er bij horen ook.

Een Simca 1000 Coupe bijvoorbeeld

Hoe lang is het bijvoorbeeld geleden dat u een Simca 1000 Coupe heeft gezien? Het exemplaar dat wij zagen was daarbij ook nog eens uitbundig bestickerd. En die uitbundigheid had een reden. De restauratie van de Simca had zijn eigenaar door een moeilijke periode heen geloodst. Hij wilde er daarom wat kleurigs en uitbundigs van maken. En Fina was natuurlijk niet alleen een passend benzinemerk, maar Fina is ook de naam van zijn partner. Dus in de Simca is hij nu altijd met Fina overweg.

De keurige Mercedes-Benz met een Spirit of Extasy op de grille had natuurlijk ook een verhaal. Het Rolls-Royce boegbeeld was op de plek van de ster terecht gekomen nadat de familiale Rolls-Royce overleden was. De transplantatie leidt soms wel tot gefronste wenkbrauwen, maar er treden gelukkig geen afstotingsverschijnselen op.

Oldtimers in alle soorten en staten



In Alphen kan een in topstaat verkerende NSU 1000 in hetzelfde rijtje staan als een overtuigend houderschapsvrije, maar klassiek opgeketse vette Amerikaanse V8 met uitlaatpijpen als boomstammen zo dik. Een Borgward Coupe met per jaar verergerende roestschade, een in absolute topstaat gebrachte Landrover uit 1952, wat motorfietsen en brommers. Heel leuk allemaal.

Het verder geclassificeerde aanbod bestaat uit bedrijfsauto’s, bussen, brandweer voertuigen, trekkers, tweewielers, caravans en binnenvaartschepen.

Maar dit jaar heeft u er weinig aan gemist vanwege het beroerde weer. De lokale horeca had het er ook slecht mee, net als de standhouders. Maar op 35 Alphense Oldtimerdagen kan er altijd wel eens eentje verregenen. In principe is de Oldtimerdag een familie uitje. En de aanwezige dames kunnen shoppen als vaders en kids autootjes kijken. En als het zonnetje er dan bij schijnt…

Hoopvol

In Alphen zagen we een relatief groot aantal ‘jonge’ deelnemers. En dan niet als in ‘youngtimers’, maar als in ‘mensen onder de veertig’.

De panden waar in 2015 een stel bouwkranen op vielen zijn intussen weer keurig opgebouwd. Maar er gaan in de regio blijkbaar nog wat brugdelen uit- en ingetakeld worden.