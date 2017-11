Oldtimer gestolen? Emotionele waarde belangrijker dan vergoeding verzekering

De auto is goed verzekerd. “Maar het gaat niet om het geld.” Luidt de tekst in het nieuwsbericht in Tubantia over een gestolen oldtimer in Enschede. De eigenaar, Ben Sanders, is zijn ‘kindje’ kwijt. Het geld dat hij ontvangt van de verzekeraar kan hem gestolen worden, zijn jubileumeditie staat er niet meer; een witte Volkswagen G1 GL Cabriolet Karmann Red-Liner uit 1984.

Emotionele waarde

Hij denkt niet dat hij zijn oldtimer ooit nog terug zal zien. Wel deed hij aangifte bij de politie en plaatse een oproep op Facebook. Deze is veel gedeeld, maar de auto is nog niet terecht. Het gaat niet om het geld, en ook niet om de afstanden die hij er mee aflegde. Slechts 2.000 kilometer reed hij er jaarlijks mee, maar dat is toch bijna drie keer heen en terug tussen Groningen en Maastricht. Mooie tochten kunnen dat zijn. Hij kocht de oldtimer vijftien jaar terug omdat hij graag een cabrio wilde. Sinds die tijd is het zijn kindje.

Goede verzekering betekent niks

Schrale troost is dat Ben de auto goed verzekerd heeft. Wordt zijn auto binnen dertig dagen niet teruggevonden, dan krijgt hij de aanschafwaarde, een bedrag om een gelijkwaardige auto te kopen of de huidige waarde van zijn oldtimer van de autoverzekeraar. Wat hij krijgt hangt af van de dekking van zijn autoverzekering. Maar… wordt zijn auto teruggevonden, dan moet hij dit uitgekeerde bedrag wel terugbetalen aan de autoverzekeraar.

Teruggevonden auto’s

Cijfers van Stichting Aanpak Voertuigencriminaliteit (AVc) uit 2017 laten zien dat het aantal autodiefstallen sinds 1995 alleen maar is gedaald. Het aantal teruggevonden wagens is sinds 2010 wel wat afgenomen, en is in het eerste halfjaar van 2017 net iets hoger dan vorig jaar. Ondanks het aantal minder teruggevonden auto’s, is er dus nog wel hoop voor Ben en alle andere mensen waarvan de auto wordt gestolen. Zo’n dertig procent wordt nog teruggevonden namelijk.

Verzekeren tegen diefstal

Om verzekerd te zijn tegen diefstal moet je een WA-beperkt-casco of een allriskverzekering hebben afgesloten. Als je auto gestolen is, moet je zo snel mogelijk aangifte doen bij de politie. Beter nog is het aangeven van de diefstal bij het Aangifteloket Gestolen Voertuigen. Op die manier is de diefstal niet meteen alleen bij de politie bekend, maar ook bij de autoverzekeraar. Na het melden van de diefstal hoef je geen premie voor de autoverzekering en geen wegenbelasting te betalen.

Ogen openhouden

Het kenteken van de oldtimer van Ben Sanders is 12-JS-NT. Het is een witte Volkswagen G1 GL Cabriolet, het gaat om de Karmann Red-Linder-editie. Een variant waar er maar 750 van zijn gemaakt. Zie je de wagen ergens tegenkomen, meld dit dan bij de politie! We weten allemaal hoe waardevol oldtimers voor ons zijn.

Tips tegen autodiefstal

Een gestolen auto is altijd heel vervelend. En ‘vervelend’ is duidelijk een understatement. Helemaal als het een oldtimer betreft die je niet zomaar opnieuw kunt kopen. Daarom is het voorkomen van de diefstal het allerbeste wat je kunt doen. Wat kun je doen? Zorg voor een goede beveiligingsklasse van de wagen, parkeer de auto niet op een heel afgelegen plek en bij voorkeur juist in een garage (al is de wagen van Ben daar helaas gestolen…) en zorg ervoor dat je de auto altijd afsluit en de sleutels niet laat slingeren. Controleer overigens wel altijd de kleine lettertjes in de polisvoorwaarden van je autoverzekering. Hierin staat vaak dat een oldtimer in een afgesloten berging geparkeerd moet worden en daar op slot moet staan.