De oldtimer evenementen agenda. Waar gaat u komend weekend naartoe?

Het afgelopen weekend kon de oldtimerliefhebber op tal van plaatsen hun hart ophalen tijdens verscheidene evenementen. Ook het komende weekend biedt de oldtimer evenementen agenda veel gelegenheden om een bezoek te brengen aan festivals, meetings, rondritten en andere events.

Speciaal is de toertocht door de gemeente Lingewaal, die voor de 19e keer wordt georganiseerd door autominiatuurmuseum Minidome in Asperen. De rit zal onderdeel uitmaken van een arrangement, dat bovendien door de deelnemers naar eigen inzicht is samen te stellen. Ook is het voor de deelnemers mogelijk om gratis het Minidome te bezoeken. Meer over dit bijzondere evenement, dat op 24 juni wordt gehouden, leest u hier.

Warffum: Oldtimer- en Klassiekerrit

In Warffum wordt op 25 juni- ook voor de negentiende keer- de Oldtimer en Klassieker rit gehouden. In de ochtend komen de oldtimers samen en zijn voor de niet deelnemers in alle rust te bezichtigen. Om 10 uur start de toertocht, die zo’n 100 kilometer zal bestrijken. Meer info over deze leuke rit vindt u hier.

Schaffen Classic

Op 25 juni wordt in België de Schaffen Classic gehouden. Ook dat is een evenement met een langere historie. Dit jaar vindt de negende editie plaats van het event, dat in de loop der jaren groeide en steeds diverser werd van opzet. De Schaffen Classic kent onder meer een rondrit, een retrobeurs en een oldtimertreffen in het centrum. Meer over het evenement vindt u hier.

Beaulieu in de Achterhoek

Een vorm van Beaulieu vindt u van 23 tot en met 25 juni in Aalten. Dan wordt namelijk de Farm & Country Fair gehouden. Dat is echter niet alleen een oldtimershow. Met een breed scala aan kunst, decoratieve en praktische producten, een boeiend programma én het boerenleven is er veel meer te beleven. De witte punttenten, shows, kleurrijk bloemwerk, het vintage plein en vele exposities zorgen op 23, 24 en 25 juni voor een ongedwongen dag in de vrije natuur. Bijzonder!

Klassiekers op de koffie in Winterswijk

U kunt ervoor kiezen om een weekendje Achterhoek te doen, en niet alleen de Farm & Country Fair te bezoeken, maar op zondag 25 juni ook naar Winterswijk af te reizen. Dan vindt daar namelijk weer een editie van Klassiekers op de Koffie plaats. Wellicht is het een leuk idee om de evenementen te combineren. Meer over het maandelijkse evenement in Winterswijk leest u hier.

Nog meer leuke evenementen

De agenda is voor komend weekend weer goed gevuld, zodat u de keuze heeft uit een nog breder evenementenaanbod. Op 24 juni worden bijvoorbeeld de BMW Sharknose meeting en de Riverside Car Classic georganiseerd. En een dag later worden het Brandstoffestival in Borculo, Classic Cars and Fashion bij Classic Park in Boxtel, Oss on Classic Wheels én de Kersenrit georganiseerd.

Uw evenement op de AMK Oldtimer Evenementen Kalender

Organiseert u zelf een rallye, meeting, evenement of festival? Dan kunt u deze plaatsen op de AMK Oldtimer Evenementen Kalender. Met een goed bereik genereert u veel publiciteit. Uw evenement kunt via Auto Motor Klassiek publiceren door hier te klikken. Kleine moeite, en een groot plezier. Voor u. En uw bezoekers!