De NSU die Volkswagen werd: de VW K70

Medio jaren zestig draaiden de ontwikkelingsraderen in Neckarsulm op volle toeren. NSU werkte op volle kracht aan twee nieuwelingen in de middenklasse. De Ro80 met Wankelmotor was voorbestemd om op hypermoderne wijze de innovatiepotentie van NSU aan de wereld te tonen. Een eveneens op stilistisch vlak vooruitstrevende tweede middenklasser, met een meer conventionele motor, lag ook in de week. Dat werd de Kolben 70, kort gezegd de K70.

In het laatste jaar van de Sixties zou de stijlvolle sedan in Genève aan het publiek worden getoond, en wel als NSU K70. Alles werd anders toen NSU door VW werd overgenomen.De fabrikant uit Neckarsulm werd met VW dochter Audi samengevoegd. Moeder Volkswagen kreeg tevens de beschikking het complete modelgamma van NSU.

NSU K70 wordt VW K70

Diverse prototypen hadden het levenslicht al gezien, en de K70 was bijna klaar voor zijn marktdebuut. De naasting van NSU door het Volkswagen concern maakte dat de nieuwe middenklasser als VW K70 het levenslicht zou zien. De overname van Neckarsulm was het startsein om het grote VW koperspubliek voorzichtig te gaan overtuigen van een nieuw technisch tijdperk. De eerste schreden op het pad van waterkoeling, voorwielaandrijving en lijnmotoren noopten Wolfsburg en alle aangesloten dealerbedrijven tot een forse mindset. Het roer ging niet radicaal om, want ook de luchtgekoelde boxermodellen bleven een speerpunt van VW. De K70 vertegenwoordigde Volkswagens middenklasse, samen met de 411 (en later de 412) serie.

Uitstekende ontvangst

De pers ontving de K70 uitstekend. Het journaille was onder de indruk van de K70, die met zijn uitstekende rij-eigenschappen, voorwielaandrijving, onafhankelijke wielophanging en ruimte aanbod overtuigde. Ook in motorisch opzicht viel hij in de smaak. Hij debuteerde met de 1.605 cc motor met bovenliggende nokkenas. De krachtbron was zowel in de 75 PK als de 90 PK variant leverbaar.

VW Werk Salzgitter

Volkswagen plande een productie van 500 stuks per dag van de nieuweling. Die werd in het nieuwe VW Werk Salzgitter gebouwd. Die productieambitie leidde er ook toe, dat de K70 al spoedig na de introductie onderdelen deelde met de concernbroeders VW 411 en Audi 100. Ook op andere vlakken vonden modificaties plaats. De K70 L versies kregen dubbele koplampen. Een belangrijker ingreep had betrekking op de moderne motoren. Die kenden een indrukwekkend prestatiepotentieel. maar dat had wél een hoog brandstofverbruik tot gevolg. VW plande motorische aanpassingen en ingrepen op het gebied van de -aanvankelijk matige- aerodynamica (andere motorkap, gewijzigde spatborden) om de verbrandingsefficiëntie te vergroten.

Grotere motor

Toch werd de K70 vanaf 1973 leverbaar met een 1.800 cc motor, die een indrukwekkend vermogen van 100 PK aan de dag legde, en gekoppeld werd aan de uitrustingsniveaus S en LS. De elastische 1.8 variant verving de 90 PK variant van de 1.605 cc krachtbron. Feitelijk vormde de komst van deze krachtbron de laatste grote wijziging voor het model. Het einde van de door NSU ontwikkelde auto kwam in zicht. De sierlijk gelijnde auto had inmiddels gezelschap gekregen van de concerngenoten VW Passat en Audi 80. Daarnaast werd de K70 -mede vanwege de hoge vraagprijzen- tijdens zijn productiejaren niet in de verlangde mate verkocht.

Baanbrekend voor VW

Zo werd in januari 1975 de laatste Volkswagen K70 in Salzgitter gebouwd. In de vijf jaren van zijn productie werd de sierlijk gelijnde en tamelijk vooruitstrevende VW 211.127 keer gebouwd. Hij kan conceptueel als de wegbereider van een volstrekt nieuwe generatie Volkswagens worden beschouwd, zonder dat de K70 techniek een plaats kreeg in Passat en co. Toch mag het succes van de latere voorwielaangedreven VW’s met watergekoelde motor worden toegeschreven aan de innovatiedrang van de NSU ontwikkelaars. Zij verrichtten, zonder het te weten, in de jaren zestig baanbrekend werk voor VW met deze prachtig gelijnde auto.