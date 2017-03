Een nieuw klassiekerprogramma of oude kost?

5 SHARES Deel Tweet

Een nieuw klassiekerprogramma. Dat klinkt goed toch? Maar in feite gaat het er over hoe positief minachting kan uitpakken

Van een zappende medemens kregen we de tip op RTL eens te kijken naar ‘Stop politie’of zoiets. We zijn nooit te beroerd om een tip op te volgen en gingen dus eens voor de kwelbuis zitten.

Daar zagen we allerlei wetsovertedende weggebruikers gefilmd vanuit burger politie auto’s. De overtedrs reden doorgaans te snel, passeerden doorgetrokken streken en zwommen vrolijk over verdrijvingsvlakken. In de opname uit de politieauto draaien in de beeldhoeken allerlei gegevens mee. Waar onder jaar en datum. Het blijkt dat RTL zijn kijkers (hoeveel dat er nog zijn) trakteert op opnames die deels meer dan twintig (1998) jaar oud zijn. Blijkbaar is het nu zomerseizoen of zo. Dan kijkt er toch niemand tv en dan moet de buis voor zo weinig mogelijk guldens HERSTEL: euro’s gevuld worden. Dus wordt er een stageloper M/V naar het archief gejaagd en ‘hoppa!’ Een stukje nieuwe voice over er over we hebben weer een programma

Vroeger was alles anders

Positief als wij echter zijn droomden we weg bij de verhalen over boetes in de zogenaamde ‘Guldens’ en het heel andere verkeersbeeld van twee decennia geleden. De meeste auto’s op die filmpjes zullen nu houderschapsvrij zijn. Zo snel gaat de tijd. En we zagen opeens sales & marketing mogelijkheden voor bakkers en reatauranthouders: ‘Oud brood en opgewarmde prak’. Maakt niet uit. Kijk naar Pas op politie! (Of hoe het heten mag) en maak een tijdreis door mobiel Nederland.

Wij keken eens in ons archief en zagen dat er voor Stop! Politie! ook al van alles mis ging op de openbare weg.