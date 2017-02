Milieuzonenieuws blijft gemoederen in België en Nederland bezig houden.

112 SHARES Deel Tweet

Het milieuzonenieuws blijft de gemoederen bezighouden en voor onderscheid in stedelijk beleid zorgen. Op 1 februari wordt het Vlaamse equivalent van de Nederlandse milieuzone – de Lage Emissie Zone- in Antwerpen actueel. Ondertussen werd in Nederland bekend dat het college van burgemeester en Wethouders van Haarlem het niet ziet zitten om een milieuzone in te stellen. Verder zullen de komende maanden uitwijzen of de KNAC ten opzichte van de gemeente Utrecht in het gelijk wordt gesteld. En in april vindt de evaluatie van de Rotterdamse milieuzone plaats.

In Antwerpen zijn de voorwaarden om de stad in te mogen vanaf 1 februari gewijzigd. In de toekomst zullen die normen alleen maar scherper worden gesteld. Bestuurders van dieselauto’s die voldoen aan de Euro 4-emissienorm (ingevoerd in 2006) of een Euro 3-diesel met roetfilter (ingevoerd in 2001) mogen de Antwerpse milieuzone betreden. Auto’s met een benzinemotor met de Euro 1-norm en hoger mogen de Lage Emissie Zone in Antwerpen ook betreden.

Stapsgewijze aanscherping regels

Automobilisten met een Euro 3-diesel zonder roetfilter kunnen acht keer per jaar een ontheffing kopen voor 35 euro per dag. Wie ongeoorloofd de Antwerpse milieuzone binnengaat, riskeert een boete van 125 euro. De controle mag als streng worden omschreven. Talloze camera’s leggen overtredingen op dit vlak vast. De nieuwe regels zullen vooralsnog tot 2020 gelden. Dan worden ze aangescherpt. In 2025 volgt nog een herziening. De belangenorganisaties tegen de in te voeren Belgische zones zijn not amused. Wat opvalt is dat zij vooral moeite hebben met het gegeven dat bezitters van met name oudere diesels voor een voldongen feit worden gesteld, terwijl zij lang niet altijd over de middelen beschikken om een geaccepteerd voertuig aan te schaffen.

Haarlem: voorlopig geen milieuzone

Het college van burgemeester en Wethouders van Haarlem ziet vooralsnog niets in het instellen van een milieuzone. Haarlem heeft al voor milieumaatregelen gekozen. Het organiseerde een Green Deal met leveranciers en andere partijen in de stad. Het doel van deze deal is om toe te werken naar een situatie waarin geen vervuilende emissies in 2025 meer zullen voorkomen. Het Haarlemse college acht een milieuzone niet van toegevoegde waarde om deze doelstelling te halen. De gemeenteraad moet zich nu gaan buigen over deze beslissing. Overigens kan Haarlem altijd nog de keuze maken voor de milieuzone als instrument, wanneer de doelstellingen toch niet worden behaald.

Komende maanden belangrijk voor houdbaarheid Nederlandse zones

De komende maanden zullen belangrijk zijn voor de toekomst van de milieuzones in Nederland. Binnenkort doet de Raad van State uitspraak in de juridische strijd van de KNAC tegen de gemeente Utrecht. De KNAC strijdt al sinds 2013 tegen de milieuzone in de Domstad. Ook in Rotterdam gebeurt veel. Op 12 maart 2017 organiseert de Stichting Rotterdamse Klassiekers een oldtimer/youngtimer meeting tegen de milieuzone in de havenstad. Belangrijk is dat in april de eerste evaluatie van de milieuzone in Rotterdam zal worden gehouden. Zowel de evaluatie in Rotterdam als de uitkomst van de strijd tussen de KNAC en de gemeente Utrecht vormt een belangrijke graadmeter voor de houdbaarheid van de milieuzones. Vanuit de landelijke politiek valt voorlopig- met de verkiezingen in aantocht- minder actie te verwachten.

Slim naar Antwerpen

Tot slot keren we nog even terug naar Antwerpen. Op de website www.slimnaarantwerpen.be leest u meer over de Antwerpse zone en over de voorwaarden om de Lage Emissie Zone in de Vlaamse havenstad te betreden.