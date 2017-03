Met de groeten uit Boekelo

“British CARS & Lifestyle – de Fair voor man én vrouw!” kopt het persbericht van het jaarlijkse feestje voor liefhebbers van Engelse klassiekers en sfeer. Het is er weer tijd voor, zoals elk jaar in maart, voor Engelse auto’s, Ierse pub en Schotse ruiten in Rosmalen. Voor de 26e keer in het weekend van 18 en 19 maart. Met Engelse klassiekers, maar ook de exclusievere moderne auto’s van (eens) Engelse merken. Ruim tweehonderd standhouders met van alles en nog wat vanaf antiek en kleding tot delicatessen. Er is een recordaantal Britse merkenclubs aanwezig, waaronder zelfs een paar motorfietsclubs. Martin de Vries van de organisatie kan het succes van zijn beurs wel verklaren: “Sfeer is het grote succes achter British Cars & Lifestyle. Bezoekers herken je aan groene jas, geruite pet, gek op tradities en de cultuur van de U.K. In de Pub drinkt men Guinness of een ‘cuppa tea’. Het gehele weekend optredens van leuke bands: Woodwork, Darran, Mark Gilligan en Steve the Bagpiper. Hier ontmoet je vrienden!”

Het Autotron in Rosmalen is geopend in het weekend van 18 en 19 maart tussen tien en vijf uur. Entree vanaf € 16 in de voorverkoop. Kinderen onder de 12 jaar mogen gratis mee naar binnen. Meer informatie via www.britishbest.nl.