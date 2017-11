Des malles bombées, kofferbak vergroters. En een malle bombée, dat is er maar eentje

Dat waren dingen waar heel wat Fransen de kost mee dachten te verdienen. En voor welk soort auto’s was het vergroten van de kofferruimte het belangrijkst? Voor 2CV’s natuurlijk.

Want in een test uit de vroege eendenjaren werd het al genoteerd: “Niet meer dan een kleine, een middelgrote en een grote koffer van onze standaard kofferset konden wij in de bagageruimte van den 2CV kwijt.

Maten der koffers:

1 = 54 x 38 x 17 cm (= 35 liter)

2 = 64 x 43 x 18 cm (= 50 liter)

3 = 74 x 54 x 20 cm (= 80 liter)”

De 2CV’s waren ooit bedacht met idee dat twee boeren er mee over een akker naar de markt konten rijden met een doos eieren en een zak aardappelen.

Die agrarische roots vonden we trouwens terug op Wikipedie, de dialectversie van het echte wiki: Oet Wikipedie, de vraaie enzyklopedie

De Citroën 2CV of de ent (Nederlans veur: eend) is een auto van de Franse autofabrikant Citroën. De ofkorting staot veur “deux Chevaux Vapeur,” wat ”twee stoompeerden” betekent. ‘Chevaux Vapeur’ is een Franse maot veur de berekening van de wegenbelasting. De 2CV worde ebouwd tussen 1948 en 1990 In die periodes bin der zo’n 5 miljoen van ebouwd. ’t Uterlijk van de 2CV is ontwurpen deur Flaminio Bertoni die oek verantwoordelijk was veur ’t uterlijk van de ID/DS en de TA

Bienamen (bewark/bronkode bewarken)

In Frankriek had de 2CV de bienaam “La Deuche”, in Vlaanderen was ’t “de Geit”, “het wippertje” of “strijkijzer”, in Nederland “Eend” (ent) of “Lelijke Eend”(lillijke ent), in Duutslandworde ’t “Die häßliche Ente” en in Engeland “Tin Snail” (blikken slek) eneumd

Meer bagageruimte

Al snel waren er mensen die vonden dat er best een uitbreiding van de bagageruimte mocht komen zonder er een ‘besteleend’ voor aan te hoeven schaffen. Bovendien had zo’n besteleend maar twee zitplaatsen. En dat gaf beperkingen voor mensen die bijvoorbeeld een koppel kinderen in plaats van twee extra zakken aardappelen wilden transporteren. We willen niet suggereren dat de 2CV met zo’n malle bombée de allereerste SUV ter wereld was, maar de vergrote bagageruimte was een succes.

Bij de 2CV ALP, de eenden waarbij het vouwdakje niet meer tot op de bumper liep, maar die een kofferdeksel hadden, werd de vergroting van de kofferruimte eenvoudig.

Nogal veel aanbieders

Zoals gezegd waren er verschillende aanbieders op het kofferbakkenvergrotingsfront: Raoul, Speed, Tourette, Record. En dat zijn ze nog niet eens allemaal. Eerst, in de ribbeleendentijd, had die extra bagageruimte de looks van de ‘koffertjes’ TA. Ze waren van geklopt plaatstaat. Latere bakken waren van eenvoudiger bewerkt plaatstaal, glasvezel versterkt polyester en de nieuwste generatie is van een of andere thermoplast.

Het vinden van een originele kofferbak vergroter is al een hobby op zich. De nieuwe exemplaren kun je zelfs gewoon per mail bestellen. De montage van zo’n vriendelijke uitstulping is zelfs voor mensen met twee linkerhanden te doen.

Ook op schaal

Het resultaat is een Eend die afwijkt van zijn fabrieksoriginaliteit, maar die heel tijdsorigineel is. En Norev heeft er een paar heel leuke modellen van gemaakt.

Mocht u overigens een 2CV hebben waar de originele kofferruimte door de tand des tijds is aangetast, dan bent u veel makkelijker af dan uw collega liefhebber die zo’n malle bombée zoekt. Want via de enige pluimveetak die niet door het eierenschandaal is beschadigd kunen eendenspecialisten gewoon alle plaatwerkdelen helemaal nieuw en voor de vriendelijkste prijsjes leveren.

Malle mooi



malle koffers



Malle chique