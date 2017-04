Leningrad Sport Custom… Russische sportwagen

Het is bijna zover… een van de besliste hoogtepunten van het jaar waar het gaat om beursbezoek. De 29e Techno Classica in de Messe Essen staat gepland vanaf 5 tot en met 9 april, waarbij de eerste dag uitsluitend is weggelegd voor de zogenaamde ‘happy few’. Een VIP dag dus.

Meer dan 2500 auto’s, meer dan 1250 exposanten, meer dan 220 clubs. Het zijn zo’n beetje de cijfers die ons middels het persbericht werden gedeeld. Ook diverse presentaties en thematentoonstellingen, waaronder een van de Grand Prix van Monaco zestig jaar geleden en een over 135 jaar – jawel – elektrische auto’s vanaf 1882 tot nu.

In Duitsland wordt het economische belang van de klassiekerwereld volop erkend en met jaarlijks rond de 200.000 bezoekers, draagt Techno Classica daar flink aan bij. Die bezoekers komen uit gemiddeld veertig landen.

En ook al komen we waarschijnlijk weer veel Porsche’s tegen – voor diegenen die daar niet van houden is er ook nog meer dan genoeg te zien. Lekker langs stands struinen zit er ook wel in. Met zoveel bedrijven die daar hun waar aanbieden, restauratiebedrijven, onderdeelleveranciers, boekenhandelaren, modelletjes, zelfs horloges en kunst zullen er zijn.

In Hal 6 wordt binnen het thema ‘Grand Prix Monaco 1957’ een selectie bijzondere racewagens gepresenteerd, die stuk voor stuk startten in deze race die door Juan Manuel Fangio werd gewonnen met een Maserati 250 F met ruim 25 seconden voorsprong op de Vanwall VW5 van Tony Brooks. Ook deze beide auto’s zullen te zien zijn, evenals andere auto’s die van start gingen. Waaronder een Ferrari 801, een Ferrari D 50, een Cooper Climax T43 en een Connaught Alta Type B.

Dat een elektrisch aangedreven auto niets nieuws is, weet u ongetwijfeld wel. Maar wist u ook dat in de jaren tussen 1900 en 1920 al erg veel auto’s waren met een elektromotor? Pas in 1912 begon de balans met de uitvinding van de elektrische start naar de benzinemotor uit te slaan. De eerste elektrische aangedreven auto met accu was van Ayrton & Perry in 1882. Samen met een Detroit Electric uit 1915, een Stanley Steamer stoomauto van 1919 en een Mercedes Simplex uit 1903 wordt een goed beeld gegeven van de stand der techniek in verschillende aandrijfsystemen bij de auto tijdens de speciale thematentoonstelling in Essen.

Openingstijden zijn op de Happy View Day tussen twee en acht uur. Vrijdag tussen 9 en 19 uur en op de andere dagen tussen 9 en 18 uur. Entree voor de Happy View Day kost vanaf € 40 in de voorverkoop, andere dagen vanaf € 22 in de voorverkoop. Andere prijzen, waaronder familietickets, en aanvullende informatie vindt u via www.siha.de.