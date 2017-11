Lekkage bij het inlaatspruitstuk

Omdat er voor de verbranding van het mengsel in de motor ook lucht nodig is, zit er in het inademtraject van een motor niet alleen de carburateur of inspuiting maar ook het inlaatspruitstuk waardoor de lucht die via het luchtfilter naar binnen komt eerlijk over de cilinders wordt verdeeld.

Dat inlaatspruitstuk zit ter hoogte van de inlaatkleppen op de cilinderkop gemonteerd en heeft het luchtfilter als ‘hoed’. De afstand en vorm van de inlaatspruitstuk buizen moeten per cilinder zo min mogelijk verschillen, zodat elke cilinder de zelfde hoeveelheid lucht/mengsel kan ontvangen. Ook zal de lucht tijdens het binnenstromen zo min mogelijk weerstand moeten ondervinden. Dat idee was vroeger van ondergeschikt belang voor ‘gewone’ auto’s. De inlaatspruitstukken waren vaak simpele ornamenten van gietijzer (of –aluminium) en aan de ‘tuned lengths‘ van de inlaatspruitstukken werd weinig waarde gehecht.

Makkelijk scoren

En dat was dan in de vroege dagen van de motortuning weer makkelijk scoren, want met wat beter afgestemde in- en uitlaattrajecten hadden mengsel/lucht en uitlaatgassen een veel onbelemmerder loop. De motor kreeg meer en gelijkmatiger over de cilinders verdeeld mengsel, en met een ‘spaghetti uitlaat verbeterde de ademhaling nog verder. Okay, de huidige chiptuning is nog eenvoudiger. Maar wist u dat de lease maatschappijen er erg nerveus van worden? En de assuradeurs reageren er ook nogal pinnig op.

Vroeger van gietijzer

Het komt bij moderne klassiekers ook voor dat ook de brandstof injectoren in het spruitstuk gemonteerd zijn in plaats van dat de motor zijn mengsel via een carburateur krijgt. Vroeger waren inlaatspruitstukken gemaakt van gietijzer of aluminium. Op nieuwe auto’s zien we trouwens steeds vaker kunststof inlaatspruitstukken. Maar in alle gevallen kan zo’n spruitstuk gaan lekken. In verhouding komt lekkage vaker bij een uitlaatspruitstuk voor dan bij een inlaatspruitstuk.

Dat komt omdat het uitlaatspruitstuk veel zwaarder thermisch belast wordt door de constante doorstroming van hete (ca. 900 graden) uitlaatgassen dan het inlaatspruitstuk. Maar we focussen hier even op de inlaatkant. Als er een lekkage door bijvoorbeeld een scheur in het inlaatspruitstuk ontstaan Is, zal het brandstof luchtmengsel niet naar behoren zijn en de motor duidelijk slechter lopen doordat het mengsel te arm is. Als een motor op bedrijfstemparatuur beter loopt bij een (gedeeltelijk) ingeschakelde choke, dan is dat een aardige indicatie. Vaak valt dit bij nullast het meest op. Lucht die op deze manier de motor binnenkomt wordt valse lucht genoemd. Buiten een scheur in het spruitstuk kan er ook een lek bij de pakking /afdichting op de cilinderkop ontstaan zijn.

Controle op lekkage

Als er een groot lek aanwezig is zal het aanzuigen van de valse lucht goed hoorbaar zijn. Dat soort valse lucht aanzuigerij is vaak te lokaliseren door wat remmenreiniger op de verdachte plek te spuiten. Remmenreiniger is hoogst brandbaar. Als het spul dus via een lek in het inlaattraject de verbrandingsruimtes binnenkomt, zal de motor sneller gaal lopen.

Let er bij het vervangen van mogelijk aanwezige spruitstukpakkingen op dat er geen oude pakkingresten achter blijven. De beste hulpmiddelen hierbij zijn: goed verlichting, een spiegeltje en een pakkingschraper. En geduld.

Bij carburateurmotoren kan de valse lucht overigens ook worden aangezogen doordat er carburateurcomponenten versleten zijn.