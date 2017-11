Land Rover viert verjaardag Defender

Op 30 april vierde de Land Rover Defender zijn 69ᵉ verjaardag. Daar staat het merk bij stil met chocola van een wereldberoemde chocoladekunstenaar (er is immers iets te vieren), maar ook met een boek.

Op 30 april 1948 werd de eerste Land Rover gepresenteerd, op de AutoRAI in Amsterdam. Gisteren vierde de legendarische Land Rover dus zijn verjaardag. Zoiets vier je feestelijk, en dus gingen beroemde Belgische en Nederlandse chef-koks aan de slag om hun eigen versie van de Defender te maken — van chocolade.

Belgische en Nederlandse topkoks

De pralines werden gemaakt in samenwerking met Dominique Persoone, een wereldberoemde chocolatier. Persoone verzon eerder al chocoladelippenstift, chocoladeverf en — voor de verjaardag van twee Rolling Stones — een chocoladesnuifmachine.

Voor de Land Rover defender ging hij aan de slag met topkoks, namelijk Sergio Herman, Jonnie Boer, David Martin en Gert de Mangeleer. Dat leidde tot bijzondere smaken. Zo verwerkte de Belgische chef-kok David Martin Miso in zijn praline, die bestrooid is met Okinawa-zout. De Nederlandse driesterrenkok Jonnie Boer (De Librije) voegde zijn eigen ging toe aan het chocolaatje.

Fraai boek

Natuurlijk klinkt dat heel feestelijk, maar bij een verjaardag hoort niet alleen zoetigheid, maar ook een blijvend cadeau. Dat verschijnt binnenkort in de vorm van Icon, een boek vol nog niet eerder gepubliceerde foto’s, exclusieve interviews en meer. We hebben het boek nog niet in handen gehad, maar op de foto’s ziet het er in ieder geval goed uit, met een harde cover en een fraaie vormgeving.

In het boek wordt niet alleen teruggekeken: de mensen die verantwoordelijk zijn voor de volgende generatie komen ook aan het woord. In totaal telt het boek meer dan 200 pagina’s, verdeeld over tien hoofdstukken.

Het boek Icon verschijnt in juli, maar is nu al te bestellen via de webshop van Land Rover. Voor de chocola moet je meer moeite doen; die is uitsluitend te koop bij The Chocolate Line in Brugge en Antwerpen.