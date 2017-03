Lancia Beta. Lancia’s topper

130 SHARES Deel Tweet

Lancia Beta’s. Hoeveel had de fabriek er daar wel niet van willen verkopen? Tussen 1972-1984 speelde ook bij Lancia de droom om gaten te willen slaan in het hogere segment. En in die tijd was de markt voor ‘het hogere segment’ bijna geheel in handen van Mercedes-Benz.

Dromen zijn bedrog

Heel Italië moest even slikken toen het stijlvolle Lancia compleet geabsorbeerd leek te worden in het doodgewone Fiat. De Lancia Beta staat te boek als de eerste nieuwe Lancia nadat dat merk was over genomen door FIAT. De auto werd in en een recordtijd van drie jaar ontwikkeld en moest Lancia klaarmaken voor de toekomst. Daarbij moest Lancia’s vermaarde kwaliteitsniveau hand in hand gaan met een forse kostenreductie binnen het bouwproces. De geschiedenis bewees dat dat niet de meest gelukkige combinatie van plannen was. De verwachtingen voor de Beta waren hooggespannen. De auto stond immers voor Lancia 2.0. Helaas gooide het ‘bruine monster’ dankzij het gebruik van goedkoop, Russisch staal al snel roet in het eten. En denk bij ‘roestmonster’ niet aan roestwurmen, maar aan corrossie met de slagkracht van een tyrannosaurus Rex.

Maar al met al waren de Beta’s fantastische auto’s. Ondanks het feit dat hun techniek grotendeels van Fiat kwam. En als u er nu eentje vindt, dan kunt u daar nog tientallen jarenm plezier van hebben. Zeker als u bij de bezichtiging AMK nummer 3 meeneemt. Want daarin staan niet alleen de sterke, maar ook de wat mindere en de aandachtspunten.

De Beta familie heeft daarbij uit zoveel leden bestaan dat er voor ieders smaak wel iets lekkers is te vinden. Al is het ‘gatenkaas dashboard’ van de Trevi sedan dan wel een heel uitzonderlijk voorbeeld van smaak.

Deze Lancia’s kunnen gezien worden als stiekeme ‘runner ups’. Het aanbod en de vraag zijn hier in redelijke balans en vrij laag. Maar een mooi behouden, roestvrij exemplaar uit het thuisland of Frankrijk? Dat zou zomaar een investering in plezier en euro’s kunnen zijn.

Aart van der Haagen heeft er daarbij gezorgd dat al die feitelijke kennis ook nog eens prettig leesbaar wordt gepresenteerd.