Komend weekend: Concours Paleis Het Loo en andere klassiekerevenementen

De liefhebbers van jong en oud gemotoriseerd erfgoed kunnen tijdens het komende weekeinde weer terecht op tal van plekken. De agenda biedt weer voldoende argumenten om de klassieker centraal te stellen tijdens een dagje uit. Wij delen graag weer een aantal klassiekerevenementen met u. Een overzicht.

Op de lommerrijke terreinen van Paleis Het Loo kunt u in een welhaast koninklijke atmosfeer genieten van het Concours, dat vanaf nu jaarlijks wordt gehouden. Het deftige evenement heeft traditioneel veel te bieden voor de echte fijnproever. De verkiezing van de mooiste klassieker zal in diverse categorieën plaats vinden. Verder zullen bijzondere auto’s te zien zijn. Alpine onthult voor de Nederlandse markt de nieuwe A110, Renault is prominent aanwezig en wij schreven eerder al dat Hans Blokzijl met unieke Volvo’s naar de Koninklijke opstallen zal komen. Ferrari viert de 70-ste verjaardag, en ook andere tot de verbeelding sprekende merken maken hun opwachting in Apeldoorn.

Mooi erfgoed, spannende nieuwelingen

Verder zal de rijzende Japanse klassieker zon het Paleis belichten. Het genoemde vormt slechts een greep uit het programma, dat van oudsher een veelbelovende uitnodiging is voor een bezoek aan mooi erfgoed en spannende nieuwelingen. U kunt zowel op 1 als op 2 juli het Concours d’Elégance Paleis Het Loo bezoeken.

Oldtimerdagen in Friesland en Drenthe

Wanneer u komend weekend uw bezoek liever in noordwaartse richting plant, dan kunt u op zaterdag 1 juli zowel in het Friese Sint Nicolaasga als in het Drentse Noordscheschut terecht. In het Friese plaatsje, tussen Joure en Lemmer, wordt een gezellig treffen georganiseerd met een onder meer oldtimers, een jaarmarkt en historische motoren en brommers. In Noordscheschut wordt de oldtimerdag ingevuld met een programma, waarbij onder meer de nodige toerritten staan gepland. Meer informatie over dit evenement leest u hier.

Japanse sferen en toerritten

Wij keren nog even terug naar Japanse sferen. De liefhebbers, eigenaren en fans van Japanse klassiekers en youngtimers halen op 2 juli in Gemert hun hart op bij Japan Classic Sunday, een treffen dat al sinds 2005 op de agenda staat. Wilt u op 2 juli zelf een mooie toertocht maken of een rally rijden? Dan kunt u deelnemen aan de Diemse Toren Classic. Deze rit zal door de Liemers en de Achterhoek voeren, en is altijd goed voor een mooi rijervaring. Zoekt u de eenheid tussen landschap en klassiek liever in het Westen van het land? Dan kunt u zich inschrijven voor de oldtimertoertocht in de omgeving van Hazerswoude of de 3e Nissewaard tour van Oostvoorne naar Spijkenisse, een heel fraaie tocht.

Uw evenement op de AMK Oldtimer Evenementen Kalender

Organiseert u zelf een rallye, meeting, evenement of festival? Dan kunt u deze plaatsen op de AMK Oldtimer Evenementen Kalender. Met een goed bereik genereert u veel publiciteit. Uw evenement kunt via Auto Motor Klassiek publiceren door hier te klikken. Kleine moeite, en een groot plezier. Voor u. En uw bezoekers!