Voor komend weekend: een aantal klassiekerevenementen

Een aantal volle klassiekerevenementen weekenden ligt alweer achter ons. Toch kunt u ook- in deze periode waarin de grote vakanties lonken- weer goed terecht op enkele klassiekerevenementen. Wij geven u weer een aantal tips van evenementen en meetings, waar u naar toe kunt.

In Dokkum vindt de Pronkjedei plaats. De meest noordelijk gelegen Elfstedenstad in Friesland biedt aanstaande zaterdag een warm welkom aan de liefhebbers van oldtimers en youngtimers. De voertuigen krijgen allemaal een plaats in de pittoreske binnenstad van Dokkum. Vanaf 10:00 uur rijden de voertuigen in en worden door de organisatie verwezen naar hun plek. Het evenement start om 13:00 uur en duurt tot 17:00 uur. Voor de kinderen is er een mooie draaimolen, clownsduo en een ballonnenact. De organisatie zorgt ook voor live muziek en de winkels zijn allemaal open. Er is dus genoeg te doen op 8 juli in Dokkum. Meer info vindt u op de website van de Pronkjedei.

Cars and Coffee in Leek

Ook in het Noorden: Cars and Coffee bij Hofman Classic & Sportscars. Inmiddels groeit dit evenement uit tot een vaste waarde op de oldtimeragenda. Deze meeting wordt- zoals gezegd- georganiseerd door Hofman. Iedere tweede zaterdag van de maanden april tot en met oktober vindt deze leuke bijeenkomst plaats. Auto’s uit alle categorieën zijn welkom op het evenement. En: de koffie is gratis. Meer info over de meeting in Leek? Deze vindt u hier.

Kargadoor Zuidwolde

In het Drentse Zuidwolde wordt -eveneens op 8 juli aanstaande- een leuk treffen opgezet. Oldtimerdag Kargadoor Zuidwolde biedt alles voor de liefhebber, die oude auto’s, motoren, tractoren,bromfietsen, vrachtautos,fietsen en handkarren willen bewonderen. Ook activiteiten zoals paarden spannen, het presenteren van oude ambachten en de aanwezigheid van een grote aantrekkelijke markt dragen bij aan een mooie dag in en om het centrum van Zuidwolde. Meer weten? Klik hier voor informatie!

Tour du Jour Rally Krimpenerwaard

Wie op zaterdag een rally door de mooie Krimpenerwaard wil rijden of als toeschouwer naar mooie klassiekers in actie wil kijken doet er goed aan om de Tour du Jour Rally Krimpenerwaard in de agenda op te nemen. Deze goede doel rally duurt van 12.00 uur tot 21.00 uur. Meer info over dit mooie initiatief vindt u hier.

Cars and Coffee in Boxtel

Tot slot organiseert Classic Park in Boxtel wederom een evenement. Ditmaal vindt op 9 juli een Cars and Coffee plaats op de terreinen van het klassiekerbegrip uit het zuiden des lands. Eigenaren van een klassieke, speciale of exclusieve auto zijn welkom. Zij kunnen onder het genot van een lekkere kop koffie kennismaken met mede autoliefhebbers. Natuurlijk is het ook mogelijk het museum te bezichtigen.

Uw evenement op de AMK Oldtimer Evenementen Kalender

Organiseert u zelf een rallye, meeting, evenement of festival? Dan kunt u deze plaatsen op de AMK Oldtimer Evenementen Kalender. Met een goed bereik genereert u veel publiciteit. Uw evenement kunt via Auto Motor Klassiek publiceren door hier te klikken. Kleine moeite, en een groot plezier. Voor u. En uw bezoekers!