Komend Hemelvaartweekend bol van de evenementen

Het oldtimerseizoen is in volle gang. Voor de klassiekeradepten staan er tijdens het Hemelvaartweekend weer prettige evenementen op het menu. Wij lichten enkele festivals en tochten uit. Op 25 mei aanstaande vindt de 22-e editie van het Oldtimerfestival in Hoornsterzwaag plaats. Zaterdag 27 mei kunnen de liefhebbers, langs de kant van de weg in een landelijke setting ook weer hun lol op. De vooroorlogse klassiekers rijden de Elfstedentocht. En op 28 mei vindt op Classic Park Boxtel de vierde editie van de Japan Classic Day plaats.

Maar eerst eens een bespiegeling van één van de grootste evenementen van Noord Nederland. Want Hoornsterzwaag is een begrip geworden, en traditiegetrouw het op Hemelvaartsdag gehouden. Een spektakel tot en met, dat ieder jaar meer bezoekers trekt. Zij komen kijken naar diverse races en kunnen een grote onderdelenmarkt bozoeken. Verder is er live muziek, een jaarmarkt, een grote kermis en een vliegshow.

Hoornsterzwaag: spektakel gegarandeerd

Natuurlijk staat Hoornsterzwaag in het teken van de komst van een groot aantal klassiekers, die tot 10.00 uur op het hoofdterrein terecht kunnen. Klassieke landbouwvoertuigen, stoommachines, pioniers, klassieke automobielen en motoren, sportauto’s en racemotoren, stationaire motoren en strakke bromfietsen. De deelnemers staan de gehele dag op het terrein opgesteld. Een bont en vooral goed georganiseerd spektakel is gegarandeerd.

Elfstedentocht en Leeuwarden goes Aircooled

Wie in een landelijke setting van oldtimers uit andere tijden wil genieten doet er goed aan om op 27 mei langs een route van 220 kilometer een mooi plekje te zoeken. Want aanstaande zaterdag wordt de Oldtimer Elfstedentocht gehouden. U geniet dan van de combinatie van het fraaie Friese land en schitterend materieel van vóór de jaren vijftig. Zeer de moeite waard, zo weten wij uit ervaring. Over Friesland gesproken: in Leeuwarden organiseert de Kever Club Fryslân op dezelfde dag weer een editie van Leeuwarden Goes Aircooled, een gezellig evenement dat vele luchtgekoelde klassiekers bijéén zal brengen.

Japan Classic Day

Op 28 mei vindt bij Classic Park Boxtel de vierde Japan Classic Day plaats. Het evenement is gericht op de liefhebber en/of eigenaar van een klassieke of exclusieve Japanse auto. Op de locatie van Classic Park kunnen de bezoekers genieten van vele Japanse auto’s in alle uitvoeringen. Verder is er tijdens deze dag speciale aandacht voor de Toyota MR2. De Toyota MR2 Club Nederland zal hiervoor een unieke collectie presenteren in de congresruimte. Door de aanwezigheid van clubs, lifestyle en muziek zal Classic Park op 28 mei in Japanse sferen verkeren.

De agenda voor het komende Hemelvaartweekend laat natuurlijk nog meer evenementen zien, waar u een bezoek aan kunt brengen. Een overzicht met festivals, meetings en events voor de komende dagen vindt u binnen onze Oldtimer Evenementen Kalender.