U heeft nog tot eind juli om een foto in te sturen van uw klassieker naar de KNAC Fotowedstrijd en mee te dingen naar de KNAC Oldtimer van het Jaar. Daarna kan iedereen gedurende de maand augustus stemmen op uw inzending via de site www.knac.nl. Of uw klassieker zo mooi is dat hij in de top 10 komt en u in de prijzen valt, moeten we nog even afwachten.

KNAC-directeur Peter Staal: “Onze club bestaat uit liefhebbers met een enorme verscheidenheid aan auto’s, van compacte Renaults tot woeste Ferrari’s en van lieve MG’s tot deftige Rolls-Royce’s. Diverse keren per jaar organiseren wij evenementen waar al deze auto’s bij elkaar komen. Dan blijkt dat het voor een klassiekerbezitter niet uitmaakt waarin men rijdt: rangen en standen bestaan niet, de liefhebberij telt! Dat gevoel willen we met deze fotowedstrijd op onze website en sociale media in beeld brengen. We hopen dan ook op veel inzendingen waaruit de liefde voor de auto duidelijk blijkt.”

In ieder geval mag u – ook al bent u geen lid – deelnemen met een auto gebouwd voor 1991. Insturen kan via https://www.knac.nl/oldtimer-van-het-jaar/. De winnaars zullen in de eerste week van september bekend gemaakt worden. De auto met de meeste stemmen zal bovendien prijken op de KNAC-lidmaatschapspas van volgend jaar.