Klassieker Drachten. Uitstekend georganiseerd feest voor de klassiekerhebber

In de aanloop naar de tweede editie van Klassieker Drachten werd het al duidelijk. De uitstekende basis van 2016 zou gekoesterd worden. Veel deelnemers van de eerste editie zouden ook nu weer naar Drachten komen. Tevens werd de beurs uitgebreid met een derde dag en een show paddock. Van 24 tot en met 26 maart werd duidelijk waar het toe leidde: tot een uitstekend georganiseerd en uitgerijpt feest voor de liefhebber.

Met behoud van het goede nóg beter worden. De organisatie liet in Drachten zien wat dat begrip inhoudt. Opnieuw slaagden de betrokkenen erin om de klassiekers in alle ruimte te laten gloriëren. Weer was een prettige mate van overzicht aangebracht. En de indeling van het prettig te bewandelen Fries Congrescentrum was logisch, zeker voor diegenen die met een gericht doel naar de beurs kwamen. Eén hal was nagenoeg volledig ingericht met automobilia, miniaturen en onderdelen. Op de tweede verdieping was een ruimte met motoren en brommers uit vroeger tijden ingericht. En twee hallen waren gevuld met fraaie klassiekers en enkele youngtimers.

Episch centrum

De centrale hal van het Fries Congrescentrum was wat ons betreft het episch centrum van Klassieker Drachten. Het hart van de beurs werd ingevuld door Cars Cola and Coins, dat weer met een geweldige stand vol met fantastische Amerikaanse auto’s aanwezig was. Ook Gerard Kramer Klassiekers uit Wolvega nam een aantal mooie en originele auto’s mee naar Drachten. Wie de Opel Commodore 2500 S en de DAF 55 met 9.600 kilometer heeft gezien weet wat wij bedoelen.

Beloftevolle samenwerking

Ook de aanstaande samenwerking tussen NosStalgia en Wagenfolks uit Drachten was goed zichtbaar. Met fraaie stands creëerden de bedrijven van Egbert Spinder en Michel Gaastra een beleving, die van de toekomstige samenwerking veel méér dan een belofte maakt. Creativiteit, bijzondere auto’s en pure autoliefde kwamen in het Fries Congrescentrum ook op die manier mooi samen. De centrale hal werd omzoomd door een promenade waar nog meer bedrijven hun bijzondere aanbod voor commerciële doeleinden tentoonstelden. Zo nam Carrosso weer mooie klassiekers mee uit Oldemarkt. Ook in de tweede “autohal” was veel te aanschouwen. Venema en EVS Classics slaagden erin om ook daar de kijker en aspirant koper langer aan zich te binden.

Showpaddock

Nieuw dit jaar was de showpaddock, waar oldtimerbezitters naar toe kwamen die graag hun klassieker wilden tentoonstellen aan het publiek. Het leidde tot een fraaie verzameling met auto’s van verschillende pluimage. Fraaie Opels, een mooie Simca 1100, een trouwe Mercedes-Benz, diverse Amerikanen: het was in de heerlijke voorjaarszon buiten de hallen allemaal te vinden.

Hoog niveau van beurs geïntensiveerd

Het voert ver om alle deelnemers te noemen, maar in gezamenlijkheid máákten zij- onder regie van de buitengewoon gedegen werkende organisatie- de beurs. Alles klopte in Drachten. Sjouke Bosma- het gezicht van Klassieker Drachten- slaagde erin om het hoge niveau van vorig jaar te intensiveren en nog een paar tandjes hoger te stellen. Daarbij werd- en dat is voor de Nederlander ook belangrijk- een aantrekkelijk prijskaartje gehanteerd, zonder dat het idee werd gegeven dat op de aankleding en invulling werd beknibbeld. Dat is uitstekende prestatie.

Uitdaging voor 2018 editie

Het aantal bezoekers, dat ondanks het fraaie voorjaarsweer de moeite nam om Klassieker Drachten te bezoeken, was daar een uitstekend bewijs van. De 2016 editie bewees al dat dit evenement absoluut een vaste plek op de oldtimerevenementenkalender verdient. En na de editie van dit jaar kunnen wij dit alleen maar herhalen. Het getoonde in Drachten belooft in ieder geval veel voor de editie van komend jaar.

