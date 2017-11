Klassieke Porsches ook welkom tijdens Racing Days in Zandvoort

Op 1 en 2 juli staat Circuitpark Zandvoort voor het tweede jaar op rij in het teken van de Porsche Racing Days. Tijdens de Porsche Racing Days komt de Porsche GT3 Cup Benelux in actie. Ook herleeft de racesfeer van vroeger met de Porsche Classic Demo. Bezoekers kunnen bovendien genieten van Porsche rijders die met hun eigen auto het circuit bedwingen. Ook in de paddock zijn er volop activiteiten voor jong en oud. Tijdens de Porsche Racing Days zijn de paddocks, het complete duinenterrein en de hoofdtribune van Circuit Zandvoort gratis toegankelijk.

Een belangrijk onderdeel van de Porsche Racing Days zijn de trainingen en de races van de Porsche GT3 Cup Benelux. Topcoureurs komen daarbij in actie met de spectaculaire 911 GT3 Cup bolides, waarbij close racing is gegarandeerd. In verschillende sessies gaan ook Porsche eigenaren met hun eigen auto de baan op. De snelheid wordt daarbij steeds verder opgevoerd.

Porsche Classic arrangement

Dit jaar is er ook een speciale sessie voor eigenaren van een klassieke Porsche. Met de komst van het Porsche Classic arrangement vervult Porsche een veelgehoorde wens van klanten. Tijdens een circuitsessie van 30 minuten maken eigenaren van een klassieke Porsche kennis met de bijzondere eigenschappen en mogelijkheden van hun auto.

Voor iedereen, ook voor de jongste fans

Bij de Porsche Racing Days is er ook actie naast de baan. Zo is er de Porsche Escape Room; een bijzondere uitdaging om hieruit met een groep te ontsnappen. Voor de jongste Porsche fans is er de Porsche Kids Corner. Hier kan naar hartenlust worden gekleurd, geknutseld en gespeeld. Officieel is het geen programmaonderdeel, maar bij de vorige editie van de Porsche Racing Days groeide de Porsche Parking direct uit tot een attractie op zich. Alle bezoekers die met een Porsche naar het evenement komen, mogen namelijk gratis parkeren op deze Porsche only parking. Het draagt bij aan de doelstelling van de organisatie, om een heuse Porsche expositie samen te stellen.

Meer informatie over de Porsche Racing Days



Op de website van de Porsche Racing Days staan de diverse mogelijkheden om deel te nemen aan het evenement uitgebreid omschreven. Mocht u meer willen weten over deze happening, lees dan verder door hier te klikken.

Nog meer Porsche op AMKlassiek.nl

Redacteur Dolf Peeters beschreef vandaag ook een Porsche. De 914/6 wordt in het artikel onder de noemer “praktijk en techniek” onder de loep genomen. Om deze mooie bijdrage te lezen, en meer te weten te komen over de specifieke aandachtspunten van deze innemende middenmotor Porsche, klikt u op deze link.