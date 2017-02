Jawa’s, MZ’s en Urals terug naar huis

6 SHARES Deel Tweet

Zoals al eerder opgemerkt zijn de prjzen van klassieke ex-oostblokmachines, motoren en auto’s, al een poosje aan het stijgen. Dat komt opmdat de liefhebbers hier de merken voorzichtig aan het ontdekken zijn en door wat ze in de voormalige DDR de “ostalgie” noemen. Het soort terug verlangen naar vroeger.

‘Ostalgie’

Nu zijn die nostalgische types in elk geval al zo verwesterd dat ze zich dat soort nostalgische ‘Spielerei’kunnen veroorloven, maar toch. Als het op waardestijging aan komt dan heeft Jawa momenteel het voortouw. De vroege Ogars en Jawa Perak types gaan – mits in topstaat – al voor bedragen boven de 3.500 euro.Perak’betekent overigens ‘verend’, of ‘geveerd’. Een 350 cc blok in hetzelfde frame wwerd Ogar genoemd. Dat betekent in het Tsjechisch iets van ‘fijne gozer’. Een viertakt 500 cc Jawa OHC motor is voor 12.500 euro een koopje. Onze Slowaakse kennis heeft een vriend die in Slowakije onlangs een 500 cc project kocht voor 6500 euro. De De Jawa Californiamodellen zijn intussen in hun voormalige thuisland ook ernstig gezocht omdat ze ooit alleen voor export bedoeld waren.

De rest van wat verder ooit het oostblok was, blijft prijstechnisch nog overzichtelijk. Maar het is intussen wel zo dat er momenteel Tsjechen, Slowaken en bewoners van de voormalige DDR zijn die de Europese markt afstruinen in de hoop hier voor minder geld dan in hun thuisland hun droomfiets te vinden.

Straks kost een perfecte M72 10 mille

En wie had dat ooit gedacht?

Het voordeel blijft voorlopig wel dat de onderdelenvoorziening de komende jaren goed tot voortreffelijk blijft. In het kader van de overproductie binnen de plan economie zijn er altijd veel te veel spullen gemaakt. Zo’n 80 ton aan MZ onderdelen is na het wegvallen van het ijzeren gordijn zelfs naar ons land gekomen. En voor Jawa’s en zo is er zelfs nieuwe chromen naslag.