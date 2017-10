De Jawa Bizon, een Bizondere motorfiets

De Jawa Bizon werd gebouwd tussen 1970-1973. En als u er ooit eentje heeft gezien, dan behoort u tot the Happy Few. Het meesterplan achter de Bizon was om de buitenlandse markten ermee te veroveren. Er zijn er 4436 stuks van gemaakt.

De Bizon kreeg zijn naam vanwege zijn vormgeving en was de eerste Jawa waarbij er kunststof delen werden gebruikt zoals het koplampkuipje, dat ook nog eens zo was gevormd dat toevallige insecten tegenliggers er langs wervelden in plaats van dat ze er op te pletter sloegen. Het nieuw ontworpen stalen brugframe was gedeelteljk met beplating omkleed en omhulde ook keurig de carburateur. De voorvork van de Bizon was kenmerkend. Net als bij Kreidlers ontbrak de bovenste balhoofdplaat en werden de vorkpoten slechts onder het balhoofd ingeklemd. De Jawa was voorzien van het ‘Oilmaster’ smeersysteem. De 350 cc Twin leverde max. 23 pk bij 5250 tpm en de top van de Jawa lag op 125 plus een beetje.

Het werd tijd voor iets anders

Al vanaf het begin van de zestiger jaren was het duidelijk dat de tot dan zo succesvolle Jawa’s, die net na WOII de modernste motoren ter wereld waren, hopeloos gedateerd waren. En hoe star socialistische en communistische plannenmakers ook zijn: er waren deviezen nodig. Er moest geëxporteerd worden. Er moesten plannen gemaakt worden. Het resultaat waren de Jawa 623/0 en 633/0. Het op gang komen van de productie werd steeds uitgesteld door de starheid van het beleid en toen de motoren eindelijk op de markt kwamen waren ze al verouderd. Dus wilde niemand ze hebben. Er werden er tussen juli -oktober 1968 maar 120 gefabriceerd. Doordat de koplamp in de benzinetank was geïntegreerd maakten ze een logge en te compakte indruk. In de tekenkamer werd aan een verandering van dit model gewerkt die geen al te grote gevolgen had voor de productielijn.Want geld was een schaars goed aan gene zijde van het IJzeren Gordijn. Net als ondernemerschap en fantasie.

De Jawa Bizon dus

Het werd de Jawa 250 type 623/1 en 623/2 en ook de Jawa 350 type 633/2 en 633/2 die de bijnaam “Bizon” kregen, vanwege de karakteristieke vorm van het stuur en de voorpartij. Deze motoren werden van 1970 tot 1973 geproduceerd. Ze waren uitsluitend bestemd voor de binnenlandse markt en dat was toch een beetje vreemd voor een motorfiets die vreemde valuta binnen moest halen. Maar er heeft er in elk geval ooit eentje op de MotoRAI gestaan. Uit kosten overwegingen waren ze er maar in twee kleuren: rood en een soort geel. Totaal werden er 4436 geproduceerd. Naast de nieuwelingen ging de constructie van de verouderde typen 559 en 360 gewoon door.

Ze zijn schaars

In de tussentijd zijn die voor de inlandse markt bedoelde Bizons blijkbaar erg schaars geworden in hun thuisland. Onze Slowaakse lezer Lubo zoekt in elk geval over de grenzen naar zo’n bijzondere Jawa. Mocht u hem gelukkig kunnen maken met een Jawa Bison, dan kunt u hem bereiken via milada.hrivnakova@gmail.com. En dat is het mailadres van zijn vrouw Milada en dan weet u direct dat ‘ova’ voor ‘echtgenote van’ staat en dat Lubo’s achternaam hrivnak is.