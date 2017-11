Jaguar Forum Meeting in Beekbergen: a lovely day met groeipotentie

Op 4 juni vond bij Landgoed de Wipselberg in Beekbergen een nieuwe editie van de Jaguar Forum Meeting plaats. De organisatie mocht een gegroeid aantal deelnemers en tal van bijzondere Jaguars begroeten. Het treffen begon als een kleinschalige meeting, en heeft zich onder leiding van Simone Choudri ontwikkeld tot een prestigieuze samenkomst met veel potentie.

Dat was terecht, want de zaken waren prima voor elkaar in Beekbergen. De locatie paste bij de status van het Britse merk, de horecafaciliteiten waren op orde, de voorbereidingen lieten voor de deelnemers niets aan duidelijkheid te wensen over én als prettige bijkomstigheid waren de weergoden de liefhebbers van het merk met de Leaper gunstig gezind. En voor de aanwezigen, die graag een vorkje wilden mee prikken, waren een lunch en een barbecue georganiseerd.

Mooi programma op Jaguar Forum meeting

In Beekbergen was een mooi programma in elkaar gezet. In de ochtend werden de bezoekers welkom geheten door de vriendelijke organisatie, en zij kregen een kop koffie, een goodie bag (met onder anderen een exemplaar van Auto Motor Klassiek) en een mooi plekje aangeboden. Het door de bossen omzoomde veld, met op de achtergrond het statige hotel, stroomde spoedig vol met Jaguars. De meesten in een mooie staat, sommigen met een volstrekt uniek verhaal.

Eerste XJ6 van Nederland

Neem nou de Jaguar XJ6, die rond de klok van 11 uur het terrein opdraaide. Een auto in een tamelijk haveloze staat, maar mét de zeldzame 2.8 motor. En bijzondere geloofsbrieven. Want het kenteken verried, dat het een exemplaar uit 1968 was. De eigenaar vertelde, dat het waarschijnlijk de eerste auto was van dit type die in Nederland op kenteken werd gezet. Of neem de E-Type OTS, door zijn eigenaar in volstrekt originele luister hersteld. Of de 420 G, waarvan de eigenaar vertelde “dat hij in 1973 al een dergelijke auto wilde hebben.”

Diverse toekomstige klassiekers

Opvallend was het aantal youngtimer exemplaren. Diverse XK8 modellen vertelden, evenals een aantal X300 en X308 types, dat deze Jaguars klassiekers van de toekomst zullen worden. Verder viel een XJ-S 3.6 met handbak op en was het aantal X350 typen aanmerkelijk te noemen. Ook de adepten van nieuwe Jags kwamen aan hun trekken, aangezien dealer Van Mossel een F-Type en een F-Pace beschikbaar had gesteld voor de fraaie dag.

Concours d’élégance

Met zoveel moois in de aanbieding kwam het goed uit dat de organisatie een concours d’ élégance had georganiseerd. De jury bestond uit Jaguarspecialist (liever gezegd: goeroe) Raymond van der Walle van GG uit Heinkenszand, Peter van Wijk en Erik van Putten van Auto Motor Klassiek, die na de beoordelingen ook nog een lezing gaf over klassiekers in het algemeen en Jaguar in het bijzonder. Na ampel beraad besloot de jury dat een zeldzame Jaguar XJC Convertible -nooit af fabriek geleverd, één van de vijftien officieel tot cabrio omgebouwde XJC ś- de winnaar van de verkiezing werd, nipt gevolgd door de reeds gememoreerde E-Type.

Groeiaspiraties

Na de verkiezing braken de laatste uurtjes aan, en het einde van een mooie en bijzonder ontspannen dag kwam langzaam in zicht, maar niet voordat de overgebleven aanwezigen deelnamen aan een gezellige en voortreffelijk geprepareerde barbecue. Aan het eind van de dag, onder het genot van een afsluitend drankje, ontvouwde Simone Choudri de plannen voor volgend jaar. “Waarschijnlijk kiezen wij dan weer voor deze locatie, met dat verschil dat wij de meeting dan ook openstellen voor niet-forum leden en waarschijnlijk ook voor bezoekers, die gewoon een kijkje willen gaan nemen. Maar eerst genieten wij na van een geslaagde dag met een prima opkomst. Wij zijn heel tevreden over het verloop van de dag.”

Onder de langzaam neergaande zon klonken op dat moment de klanken van Bill Withers uit de luidsprekers. A lovely day, en so it was.