Innocenti Morris IM3S 1300GT

U kunt zich misschien wel voorstellen dat er ietwat onrustig moment ontstond bij het aanschouwen van deze Innocenti Morris 1300 GT In het Italiaanse Vicenza? Een plaatje van een auto uit 1966 en nog nóóit gerestaureerd of iets aan geprutst. Op de teller 90.100 kilometer.

Conform de aanwezige service- en onderhoudsboekjes aantoonbaar vanaf nieuw. Wanneer zag u zo’n autootje voor het laatst, heeft u er überhaupt wel eens eentje in levende lijve gezien? En dan de vraagprijs… 2.000 euro! In Nederland zijn deze namelijk nooit leverbaar geweest. Innocenti was van oorsprong een in 1920 door Ferdinando Innocenti opgerichte machinefabriek waar na verloop van tijd ook bromfietsen, koelkasten, wasmachines werden gebouwd. In 1960 werd een contract met de British Motor Corporation gesloten en begon de productie van de Austin A40. Kort daarop zag de Innocenti Spider het levenslicht, een prachtig gelijnde, door ontwerphuis Ghia getekende cabriolet op basis van de Austin-Healey Sprite dan wel MG Midget. Hoewel veel duurder dan de Sprite en Midget werden er toch 7.800 stuks van verkocht. De Innocenti IM3 werd de volgende uitdaging, een mooier gemaakte ADO16 die in ons land als ‘Glider’ door het leven ging. Dat werd niet zo’n succes. De Mini Innocenti die men daar ook bouwde daarentegen wel. Die was zelfs als Cooper 1300 leverbaar. Na het in 1966 overlijden van de oprichter van het bedrijf, kwam het in handen van de opvolger van BMC British Leyland. Het laatste Anglo Italiaanse kunstje was de Innocenti 90/120, een door Bertone getekend koetswerk op basis van de Mini. In 1976 ging het inmiddels noodlijdende concern over naar Detomaso om in 1990 uiteindelijk onderdeel te worden van de Fiat groep. De laatste Innocenti had toen allang daarvoor de fabriekspoorten verlaten. Wij durven het haast niet te vragen, is er in Nederland iemand die zo’n Innocenti in de stallen heeft staan?