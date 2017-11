De Honda FT500. Een mooie misser

De Honda FT500 was een eencilinder 500 cc machine die losjes gebaseerd was op het Amerikaanse flat track racen. Dat flat tack racen is in de USA een enorm spectaculaire bezigheid. De Amerikanen zelf zien het als de meest prestigieuze tak van motorsport ter wereld. Het is een soort speedway rijden dat sinds ongeveer 1920 altijd voor een stevige dosis adrenaline en spektakel bij rijders en publiek heft gezorgd

De flat track racers hebben geen remmen en geen achtervering en ze stoken methanol. En hun berijders hebben grote harten, want op hun ongeremde machines pakken ze de bochten op zo’n ovaal baantje dwars driftend met snelheden tot 130+ kilometer per uur.

Inhaken op de populariteit

Op zoiets populairs wilden de Japanners insteken met de Honda 500 FT. En ‘FT’ stond daarbij natuurlijk voor ‘flat track’. De FT’s werden begin tachtiger jaren gemaakt en ze waren geen succes. Ze waren niet onnoemelijk stoer, ruig en snel Ze waren best mooi, rank en bijna damesachtig. Ze waren wel levendig en wendbaar. Hun krachtbronnen waren verregaand gebaseerd op die van de XL/XR uit 1979 met vierkleps koppen, een ø 35 mm carburateur en balansassen maar zonder de kickstarter. Grootste probleem dat de smering van de startmotorlagering niet goed was. En dan bleef aanlopen de enige optie. Het regelmatig preventief vervangen van het betreffende lager loste het probleem overigens keurig op. De machines waren bedacht voor de Amerikaanse markt en kostten daar $ 2.195. In 1984 werd de restvoorraad aangeboden voor $ 1.295 per stuk. Veel verweesde FT’s raakten op drift en kwamen zo op de Europese markt terecht.

De FT500 werd niet juichend ontvangen

Daar werd hij ook niet juichend ontvangen. De looks konden wel overtuigen, maar de ‘Ascot’ miste de ‘bite’ en stoere mannelijkheid die motoren zoals de Yamaha 500’s wel gaven. Ze scoorden op hun gedrag in een drukke stedelijke omgeving want daar waren ze rap genoeg, lekker smal en met een enorme grondspeling in de bochten. Ook het koppel en vermogen onder de 5.000 tpm was okay, groter dan van de Yamaha SR 500 zelfs.

Hier in Nederland duiken de FT’s ook met enige regelmaat op. Het is grappig dat de machines vaak in een keurige staat zijn en lage kilometrages hebben. Onlangs zagen we een meer dan redelijk net exemplaar voor 700 euro een nieuw baasje vinden. Een ander lukte het niet om een zo goed als nieuw exemplaar voor 1.500 euro te laten adopteren.

Misschien is de aanschaf van een Honda FT 500 dus een leuke optie om een best mooie klassieker te rijden. Hij is vrij zeldzaam, hij is verrassend prettig te rijden en wendbaar, hij neemt weinig plek in, in de garage en hij kost niet veel. Dus hoeveel redenen kin je vinden om er geen te kopen?

Hun sterkste punt

Hetgeen waar FT’s nog het meest voor werden gewaardeerd was hun mogelijkheid om zuiger donor te worden voor de populaire Datsun L28 zes in lijn motoren zoals die in een aantal populaire Datsuns uit de jaren zeventig zaten. Als de boringen van zo’n Datsun 3 mm werden opgeboord, dan pasten de Honda zuigers er perfect in.