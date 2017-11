Honda Civic. Supermini uit Japan.

In de eerste helft van de jaren zeventig was de Japanse automobielindustrie bezig aan een opmars in Europa. De gevestigde orde op ons continent kreeg steeds meer concurrentie. Eén van de Japanse fabrikanten die insprong op de Europese marktpotentie van die jaren was Honda. Na een bescheiden start met de 600 en 800 typen verrasten de Japanners met de voorwielaangedreven Honda Civic, een dynamisch en compact antwoord op de toenemende verkeersintensiteit.

De Honda Civic maakte zijn entree op de markt. Steekwoorden: Compact, compleet uitgerust, schijfremmen vóór (op de thuismarkt was ook een versie met trommelremmen, schijfremmen waren dáár voorbehouden aan de GL), voorwielaandrijving, meerdere carrosserievarianten én de aan een vierbak gekoppelde 1.170 cc motor met bovenliggende nokkenas die in staat was om prima prestaties te leveren. Het werden, samen met de onafhankelijke wielophanging rondom en een uitstekende verbruikseconomie, factoren voor een succesvolle introductie. De Honda Civic, die aanvankelijk als twee- en driedeursversie leverbaar was, werd in Europa onder meer een geduchte concurrent voor de Renault 5, Peugeot 104, Fiat 127, Autobianchi A112 én de Datsun 100 A. Ook de oliecrisis van 1973 legde de Honda Civic geen windeieren. De vraag naar compacte auto’s mét efficiënte verbrandingsmotoren nam door de olieschaarste toe.

Uitbreiding

Over 1973 gesproken: vanaf dat jaar bood Honda ook de mogelijkheid om de Civic met de Hondamatic tweetraps automaat uit te rusten. En in 1974 werd het programma uitgebreid met een vijfdeurs combinatiewagen én de vierdeurs versie. Beide carrosserievarianten waren langer van afmeting dan de twee- en driedeursversies. Verder voegden de Japanners de 1.488 cc motor aan de leveringsgamma toe. Die werd gemonteerd in de vierdeurs versie en de stationwagen. Ook konden kopers vanaf 1974 de keuze maken om een vijfversnellingsbak in de Honda Civic te laten monteren.

Bijzondere modellen voor Japan en Amerika

Verder bouwde Honda speciale versies. Eén daarvan was de Honda Civic RS, een sportversie voor thuismarkt Japan met een 1.170 cc motor, 76 PK en twee carburateurs. Voor de Amerikaanse en Japanse markt werd tevens de CVCC motor ontwikkeld, een krachtbron die dankzij een voor verbranding van rijk mengsel uiteindelijk minder schadelijke stoffen uitstootte. De carburateur en de cilinderkop waren zodanig ontwikkeld, dat het mengsel in twee fasen in de krachtbron terecht kwam, hetgeen een gunstiger verbruik opleverde.

Facelift

In 1977 werd de Honda Civic gefacelift. De bumpersecties aan de voor- en achterzijde veranderden en boden plaats aan diverse verlichtingsvormen. De 1.170 cc motor met bovenliggende nokkenas werd bij de 1200 Civic vervangen door een krachtbron met een cilinderinhoud van 1.237 cc. De bovenliggende nokkenas werd gehandhaafd. De vierdeurs versie kwam bij de modelwijziging (voor Europa) te vervallen, de vijfdeurs hatchback vormde een uitbreiding binnen het gamma. Verder nam Honda afscheid van de Civic, waar het allemaal mee begon: de tweedeurs versie. Inmiddels waren de CVCC motoren ook aangepast. Vanaf september 1977 tot en met het einde van de productie van de eerste generatie van de Honda Civic was deze efficiënte motor leverbaar met cilinder inhouden van1.238 cc en 1.488 cc

Automobiele doorbraak voor Honda in Europa

De eerste Honda Civic was hoe dan ook een succesnummer, en wordt algemeen beschouwd als Honda’s automobiele doorbraak in Europa. En wie ooit in zo’n dekselse Honda Civic gereden heeft, weet waarom de Honda Civic een succes werd. Hij plaveide het pad voor de navolgende generaties én andere Honda’s. De eerste generatie Honda Civic werd in 1979 opgevolgd door generatie nummer twee.