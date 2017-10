7 SHARES Deel Tweet

De Harley Warboy 883 XWL. Eerbetoon of aanfluiting?

Je kunt toch wel dansen, al is het niet met de bruid. Da betekent dat je je neerlegt bij de tweede keuze als je droom niet haalbaar is. En soms is een droom niet haalbaar door een heel praktische reden. Zo zijn er momenteel aardig wat klassiekerliefhebbers die wat problemen met kickstarten hebben omdat knieën, net als motorfietsen, aan slijtage onderheving zijn.

In Engeland zijn er daarom leveranciers die erg nette kits maken om een Velocette Thruxton of Norton Atlas zo goed als onzichtbaar van zo’n elektrisch startbeen te voorzien. Maar je kunt ook een stap verder gaan door retro te gaan. Dat truukje hebben de Japanse en Britse motorbouwers alweer een paar jaar geleden opgepikt en Harley houdt er al meer dan een eeuw aan vast. Gevoelsmatig denk ik dan: “Dan maar niet dansen”.

Hoe ver nostalgie kan gaan en hoe ver dat je na enig nadenken van je bed kunt vinden, dat zagen we onlangs toen de Harley Warboy 883 XWL ter sprake kwam. Bij de eerste oogopslag was de insteek “Nette WL. Is het een A of een C?” Het is geen van twee. Het is gewoon een vermomde, moderne Harley Sportster. En na enig nadenken vonden wij het een erg sneue machine.

Zijn enige voordeel is dat het een veel betere machine is dan het origineel. Maar ja, als je op ultieme betrouwbaarheid en lage kosten zit te wachten, dan koop je toch gewoon een gebruikte Honda Deauville?

Dan beter de echte

Echte WL Harleys zijn er nog steeds en er komen er de laatste tijd zelfs weer wat meer op de markt. Zo’n echte WL is natuurlijk zo gedateerd dat hij bijna fossiel is. Maar met een exemplaar in technisch goede staat stap je op en ben je maar 8 uur later zomaar in de Ardennen. De reis duurt alleen maar zo lang omdat je zo’n oud paard natuurlijk niet moet laten draven over snelle wegen. Een reistempo met een kilometerje of tachtig als hoogste snelheid maakt van elke kilometer een daadwerkelijk deel van de reis. De prijzen van de WLA en WLC Harleys zijn ook al een tijdje lekker stabiel. Alleen perfect gerestaureerde oorlogsmodellen – en dan wordt er op heel veel details gelet – zijn in de USA gezocht en veel geld waard. We horen bedragen tot 30.000 $. Voor iets van 12.500 euro moet je hier in Nederland een goed exemplaar hebben. Voor ingrijpende revisies zijn er nog een aantal zijkep specialisten en de onderdelenvoorziening van deze 70+ ers is voorbeeldig. En in tegenstelling tot de prijs van die rare Warboy zullen de prijzen van de 750 cc zijkleppers niet veel gaan dalen.

Er gaat niets boven het origineel

Maar hoe zuiver moet je daar in zijn? Remmen op een WL is avontuurlijk. De machine is zwaar en de remmen doen niet veel. Maar met een vooruitziende blik voorkom je bijna alle problemen. Elektronische ontsteking op een WL zetten is erg decadent. Maar de montage van een belt als primaire transmissie, dat is het mooiste cadeau dat je je WL kunt geven.

Neem het verhaal over de Warboy dus maar voor wat het is. Kijk eens rond in de blije wereld van de zijkleppers. Want dat zijn de ultieme tijdmachines en onthaasters.