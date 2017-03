Hardenberg 2.0. Met verrassend veel autospul

5 SHARES Deel Tweet

Hardenberg is bekend vanwege de motorbeurs die motorclub de Gasschoeve daar twee keer per jaar organiseert. En die beurs was afgelopen weekend voor het eerst op een andere locatie dan de vertrouwde manege.

Meer ruimte, meer aanbod, meer publiek

Veel bromfietspul en veel nieuw gereedschap. Dat waren de minst interessante items in Hardenberg 2.0. Maar voor de rest was afgelopen zaterdag een erkend nationale feestdag. Nieuwsgierigheid naar de nieuwe locatie en het fantastische weer hadden voor een hoop publiek gezorgd en dat publiek had het prima naar zin. De toeloop van Randstedelingen is nooit erg op gang gekomen daar in het oosten van het land. Te ver weg? Angst om niet verstaan of opgegeten te worden? In Het Westen bestaat in bepaalde kringen nog steeds het idee dat de verre oosterlingen in slecht gelooide dierenhuiden over onafzienbare turfvelden zwerven. Dat is niet zo. De opkomst van de hipsters in het Randstedelijke kan de kloof misschien dichten. Want baarden en snorren zagen we genoeg in Hardenberg.

Het feit dat de beurs nog wat dichter naar de grens met Duitsland is geschoven heeft geresulteerd in meer Duits publiek en meer Duitse standhouders. Hardenberg is er nu bijna interntionaal mee geworden. Het aanbod verschilt vaak per keer in Hardenberg. Ooit troffen we op een beurs vijf Honda CB 450 K1’s. Onlangs leek het als of Suzuki T500’s gewoon nog heel gangbare dingen waren. Ditmaal was er een vertederend aantal Britse twins in overuigende ‘as found’ toestand. Niet in ‘als gevonden onder een hooiberg’, maar als ‘na een jaar of veertig gevonden in een droge schuur’. Een paar plaatmooie BSA’s stonden met een vraagprijs van 16D euro duidelijk van een andere klasse te zijn. Er stonden ook leuke Ducs en wat MV 350’s. Voor oudere BMW’s was er alles te krijgen en liefhebbers van Japanners uit de jaren tachtig konden er ook heel goed terecht.

De bijvangst

Maar het meest vertederend van Hardenberg is het feit dat standhouders er spullen mee naar toe nemen die je er nooit zou verwachten. Spul voor klassieke auto’s. Een tafel vol antieke fototoestellen. ‘Delfts blauwe’ aardewerken borden met afbeeldingen van wat nu hoogst klassieke tractoren zijn. Een grappige collectie stripboeken…

Wie de jeugd heeft…

Het feit dat cafe racers en scramblers zo populair zijn heeft een leuk effect op het aanbod. Er komen ook jongere mensen op af. Ook bedrijfsmatig en aan de aanbiederskant.