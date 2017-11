GPS track & trace voor klassiekers

GPS track en trace



De laatste maanden regent het berichten over gestolen klassiekers uit het Limburgse. Daar op ons drielandenput, zijn de gestolen voertuigen binnen de kortste keren over de grens en weg. Vooralsnog gaan ze doorgaans naar de rijkere liefhebbers in het voormalige Oostblok. Of ze worden gedemonteerd omdat de onderdelen vaak meer geld opbrengen dan de complete auto.

En u heeft geen flauw idee waar uw voormalige trots naar toe is gegaan. Of toch wel?

Alles via satellieten

We horen in de auto wereld regelmatig de term GPS track en trace systeem. Met name exclusieve auto’s hebben of krijgen vaak zo’n systeem ingebouwd. Denk daarbij ook aan bedrijven die exclusieve auto’s verhuren en graag willen weten waar hun bezit zich bevindt.. Maar ook voor klassiekerliefhebbers kan zo’n T&T setje interessant zijn. Het plaatsen van een track en trace module kan binnen enkele seconden gebeuren.

Zo bestaan er zendertjes die simpel met een magneet op een verbogen plaatst vastgeklikt kunnen worden. Ook bestaan er modules die vast- en verborgen- gemonteerd kunnen worden. Er zijn veel merken en soorten track en trace systemen te koop. Van goedkoop DHZ spul tot systemen waar voor een service contract bij af gesloten kan worden. Denk daarbij aan ritregistratie en opslag van het aantal gereden kilometers of dat u de locatie van de auto direct zelf op kunt vragen. Maar ook opties voor alarmmeldingen zoals diefstalmelding, snelheidsmelding of sabotagemelding zij mogelijk. Deze meldingen ontvangt u dan via een SMS of whatsapp bericht.

Hoe werkt een track en trace systeem ?

Hoe werkt een GPS track & trace systeem? De afkorting GPS kennen we van navigatie systemen, en staat voor Global Positioning System. Om de exacte locatie van een voertuig te kunnen traceren hebben we bij track en trace dus ook GPS nodig. De GPS tracker bestaat uit een module die via satellieten informatie kan verzenden. De informatie van de locatie wordt automatische verstuurd. De verzonden gegevens kunnen elders van de satelliet door een ontvanger binnengehaald worden.

Voor het bepalen van de juiste positie zijn minimaal vier parameters nodig. Deze vier bestaan uit de lengte, breedtegraad, hoogte en de tijd. De nauwkeurige positie van een satelliet wordt herhaaldelijk naar alle in de buurt zijnde ontvangers verzonden. Deze locatiegegevens worden verzonden en omgezet naar bijvoorbeeld een computer of smartphone. Voor weergave moet hierop wel de daarvoor bestemde software zijn geïnstalleerd. Maar dan kun je precies zien waar de auto rijdt of staat.

Gestolen. En dan?

Uit eigen kring weten we van twee klassiekers die verhuurd waren en niet op tijd terug waren. De auto’s waren voorzien van een track & trace systeem. En ze bleken als twee dicht bij elkaar bewegende puntjes op de monitor te bewegen. Richting Polen.

De aanstaande er eigenaar bedacht zich geen moment en nam direct contact op met de meest gespierde leden van de sportschool waar hij aan zijn conditie werkte. Ze stapten in twee snelle wagens, belden intussen de politie en assuradeur en lokaliseerden in Polen de auto’s in een loods op een oud industrieterreintje. De waakhond werd uitgeschakeld. Dat was zielig. De bewaker ook. Dat was effectief. Of boksbeugels en honkbalknuppels gewoon sportschoolgereedschap zijn? Dat weten we niet. Wij bezoeken geen sportscholen.

De bevrijde klassiekers werden met de reservesleutels gestart en gingen weer terug, naar huis.

De redders vierden een feestje. Een happy end? Toch wel. Maar wel een happy end met een paar kanttekeningen. Natuurlijk was de politie in Nederland ingeseind omtrent de diefstal. Maar daar kon de politie niets mee. De insteek om de zaak zelf maar op te lossen met acht sterke mannen is in Polen gangbaarder dan hier.

Net zoals dat het in Polen vrij gangbaar is dat elke crimineel vanaf het niveau winkeldiefje een vuurwapen draagt, en genegen is daar meer mee te doen dan er dreigend mee te zwaaien.

De aanschaf van een track & trace systeem is dus zekere het overwegen waard. Maar je kunt altijd nog beter een klassieker, dan je leven kwijt raken.