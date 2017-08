Goldfinger en Thunderball Aston Martin

Al langer dan een paar dagen zijn er verhalen in omloop dat een van de vier Aston Martin DB5’s die gebruikt werd in de James Bond films Goldfinger en Thunderball gestolen werd en uiteindelijk in het Amerikaanse Florida in zee werd gedumpt.

Geen spoor

Die geruchtenstroom kwam in 1997 op gang toen een van de meest bekende (film)automobielen ter wereld spoorloos in zijn onderkomen te Florida verdampte. Op het pad waren brede zwarte rubbersporen zichtbaar. De Aston Martin had misschien tegengestribbeld? Feit is dat er inmiddels bijna 20 jaar geen glimp of spoor van de zilvergrijze bolide is gezien of gevonden. Daarmee lijkt bevestigd dat de auto inderdaad in zee is gedumpt. De Aston Martins werden na gebruik verkocht, waarbij nu iedere eigenaar zeker weet dat de zijne de auto is die als ‘star car’ kan worden aangemerkt.

Prototype DB5

De echte ‘star car’ was echter het prototype van de DB5 (chassisnummer DP/216/1) en was eigenlijk een gemodificeerde DB4. Die schijnt nu dus heerlijk in lauw zout water op de bodem van de oceaan weg te liggen roesten. De betreffende auto werd in 1986 via een veiling voor $ 250.000 verkocht aan een zekere Anthony V. Pugliese III. De man zag deze investering als een winstpakker en dus liet hij de auto naar de States verslepen om zodoende de waarde te doen stijgen. In juni 1997 kwam aan die tour een eind en de auto – na taxatie – verzekerd voor een bedrag van 4,2 Miljoen dollar. De Aston Martin werd opgeborgen. Kort daarna werd de auto op ’n nacht gestolen. Naar het schijnt vond men bandensporen op een nabijgelegen vliegveldje waaruit zou moeten blijken dat de Aston Martin in een vliegtuig zou zijn geladen.

Verzekering

Onderzoek leerde ook dat er in de wijde omgeving geen enkel vliegtuig voorhanden zou zijn (geweest) die zo’n zware auto als lading gehad zou kunnen hebben. Vliegtuigen die dat wel konden, hadden allemaal een sluitend alibi. Maar goed, de auto was weg en Pugliese meldde zich bij assuradeuren en zag zijn winst al naderen. Na meerdere diepgaande onderzoeken, langdurige rechtszaken, restte assuradeuren niets anders dan het volledige schadebedrag uit te keren. Het vermoeden bestaat nu dat die Aston Martin helemaal nooit in zee is gedumpt maar ergens op een uiterst geheime locatie geparkeerd staat. Saillant detail, op 26 augustus 2015 is Pugliese aangeklaagd wegens georganiseerde misdaad en fraude in verband met onroerend goed. Hij kan een gevangenisstraf van 18 maanden tot 10 jaar tegemoet zien… Het wachten is op terugkeer van DP/216/1 want het is haast niet voor te stellen dat de Aston Martin ook daadwerkelijk in zee is gedumpt…