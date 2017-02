Gezocht voor de line up: Een Wolseley en een Lanchester

9 SHARES Deel Tweet

Gezocht. En dan niet als in dat programma opsporing verzocht. AMKlezer Rob van Pernis is de organisator van het concours d’elegance van de Jaguar Daimler Club Holland. Dat concours is door een volstrekt waterdicht draaiboek en een perfecte organisatie intussen uitgegroeid tot een indrukwekkend feest.

Gezocht voor de line up

AMK Klassieker Update: dagelijks nieuwe berichten over klassiekers en youngtimers (GRATIS) Registreer

De Jaguar Daimler Club Holland bestaat sinds november 1976. Het is een actieve club van eigenaren van- en geïnteresseerden in zowel klassieke als moderne Jaguars en Daimlers. Tegenwoordig kent de JDCH ca. 1.800 enthousiaste leden in binnen- en buitenland.

De doelstelling is vooral het bevorderen van het onderlinge contact tussen geïnteresseerden in deze fraaie automobielen en het organiseren van bijeenkomsten. Deze zijn zeer sociaal van aard, waarbij ook de partners van de leden van harte welkom zijn. Daarbij kunnen wederzijds de technische ervaringen van reparatie of restauratie worden uitgewisseld, terwijl ook het competitie-element aandacht krijgt, o.a. bij toerritten en evenementen en in de vorm van beoordeling door een deskundige jury bij het jaarlijkse JDCH Concours d’Élégance.

Voor de komende versie zijn de plannen nog profeesioneler geworden en in dat kader is Rob op zoek naar een Wolseley Hornet uit 1932-1933 met een Swallow carrosserie en een Lanchester, liefst van voor 1943.

Mocht u zo’n exemplaar hebben en wilt u deelnemen aan een gezellige, top georganiseerde dag, dan kunt u contact opnemen met Rob van Pernis, archivaris@jdch.nl