Oók bijzonder op Het Loo: deze Fiat 500 R. Uit september 1975

Het Concours d’élégance Paleis Het Loo ligt alweer even achter ons. Toch blikken wij nog even terug. En wij richten onze blik niet op het exclusieve klassiekerspectrum, maar op de andere kant van de verzameling klassiekers die in Apeldoorn was vertegenwoordigd. Binnen het segment van de vroegere auto van alledag troffen wij héél bijzondere oldtimers aan. Wat dacht u van een Fiat 500 R met de datum eerste toelating van 10 september 1975. Bijzonder? Ja. Dat is zelfs heel speciaal, want de allerlaatste 500 berlina rolde op 1 augustus 1975 van de band.

Bij het scheiden van de markt tóch nog even proberen, om die laatste bijzondere auto te spotten. Juist dán is de kans het grootst om in die opzet te slagen. In Apeldoorn lukte het ons op 2 juli. Het terrein met klassiekers van bezoekers stroomde leeg, en ineens popte een wel heel bijzondere Fiat 500 op. Een “R”, met origineel Nederlands kenteken, gooide de Italiaanse charmes in de strijd en wist ons te verleiden om haar op de gevoelige digitale plaat vast te leggen. De combinatie van de cijfers en letters op de nummerplaten én de auto zelf triggerde ons. Dit, zo zagen wij direct, was één van de allerlaatste 500 berlina’s die in ons land werd geleverd. De eigenaar bespeurde ons enthousiasme. Hij was genegen, om een leuk verhaal bij de auto te vertellen.

Eerste jaren in Scheveningen

“U ziet het. Dit is een R. En het kenteken is origineel Nederlands. De Fiat stamt uit het allerlaatste bouwjaar van de 500. En hij bracht de eerste jaren van zijn leven in Scheveningen door. Aan de zilte kust. Hij heeft het volledig overleefd.” De in Giallo Tahiti gespoten 500 R, zo zagen wij, werd voorzien van extra chromen sier ringen op de bumper en leuke accessoires zoals een reiskoffer achterop. Verder was de Fiat volstrekt origineel, tot aan het merkteken op de achterruit aan toe. De Fiat werd eerder ingezet om een jubileumactiviteit in verband met het zestig jarig bestaan van de Fiat 500 op te luisteren. “En zo maken wij regelmatig een ritje of bezoeken wij een festival. Kenners zien en weten, dat dit een uniek wagentje is.”

Grotere motor, zelfde vermogen

De Fiat 500 R was de laatste der berlina mohikanen uit de rugzakjes sage. De bij SicilFiat gebouwde 500 R volgde de combi 500F/500 L in 1972 op. Hij kreeg de Fiat 126 motor met 594 cc, maar het vermogen bleef in tegenstelling tot zijn opvolger op 18 PK steken. In uiterlijke zin werd de 500 R enigszins versoberd, en hij kreeg het eenvoudige ronde instrumentarium uit de 500F. De stalen wieltjes- zonder wieldoppen en ook geplaatst onder de 126- werden een handelsmerk van de 500 R. En aan de voorzijde prijkte nu óók het wybertjeslogo, zoals dat regelmatig zichtbaar was op Fiat modellen uit de jaren zeventig.

Eén van de allerlaatsten

De productie van de 500 R werd op 1 augustus 1975 gestaakt. De door ons ontdekte gele 500 R, met kenteken 06-GZ-08, kende een datum eerste toelating van 10 september 1975. De eigenaar kon het ons niet bevestigen, maar wij dachten dat de 500, die wij in Apeldoorn aan een kleine inspectie onderwierpen, één van de allerlaatst gebouwde exemplaren van de sedan versie van dit zo historische model was. Fiat 500 kenner en -eigenaar Johan van der Goot wist ons in onderstaande reactie op dit artikel echter te vertellen dat er na de door ons beschreven 500 R nog de nodige exemplaren van het wagentje werden gebouwd. Het neemt niet weg dat wij de ontdekking van de 500 in Apeldoorn bijzonder vonden. (Update 24 juli 2017)