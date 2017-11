Geslaagde open dag bezegelt samenwerking NosStalgia en Wagenfolks

Het was al enige tijd aangekondigd. Egbert Spinder verhuisde met zijn NosStalgia Classics naar de Tussendiepen in Drachten en wel naar het pand waar Aircooled specialist Wagenfolks al enige tijd gevestigd is. Om deze samenwerking te vieren organiseerden de betrokkenen een open dag. Tevens organiseerden de Drachtster ondernemers een oldtimermeeting waarbij het zwaartepunt op luchtgekoelde Volkswagens lag. En Daniël van Aken was ingevlogen om een aantal aanwezige klassiekers te taxeren. Wij namen op tweede Paasdag een kijkje in Drachten.

Bij binnenkomst in de verbouwde showroom werd het meteen duidelijk. Vanaf nu is het niet alleen meer luchtgekoeld en eerste generaties watergekoeld van V.A.G. makelij wat de klok slaat aan de Tussendiepen 49 in Drachten. Nu NosStalgia Classics zijn intrek heeft genomen kan de bezoeker op dit adres ook goed terecht voor speciale klassiekers van andere fabrikanten. Wie al enige tijd op zoek is naar een Alfa Romeo Alfetta GT, een Reliant Scitimar of een gelikte Ford Capri is bij NosStalgia aan het juiste adres. En wat blijft is een fors aanbod van met name luchtgekoelde Volkswagens. Onderhoud, verkoop en restauratie van Kever en Co zal door Wagenfolks verzorgd blijven worden, al zal Egbert Spinder van NosStalgia eveneens ruimte bieden voor het kleurrijke Wagenfolks aanbod.

Bijzondere aanleiding voor samenwerking

De samenwerking tussen beide partijen kwam op een bijzondere wijze tot stand. Toen Spinder met NosStalgia Classics begon kwam hij in de gelegenheid om een paar Kevers in het assortiment onder te brengen. Wagenfolks was op een steenworp afstand van NosStalgia gevestigd. Spinder voerde wat Keververkoop betreft eerst overleg met Michel Gaastra, de eigenaar van Wagenfolks. Gaastra vond het geen punt dat Spinder een aantal Kevers in het aanbod kreeg. Sterker: hij stelde voor om meer samen te gaan werken. Zo verkocht Spinder óók klassiekers uit het aanbod van Wagenfolks. Spinder: “Dat was mooi, en weer een bevestiging dat eerlijkheid en fatsoen uiteindelijk het langst duren.”

Mes snijdt aan twee kanten

Tot een fusie zal het niet komen. NosStalgia blijft onder mijn eigen naam handelen, maar de samenwerking met Wagenfolks zal alleen maar sterker worden. Het mes- om een oud gezegde te gebruiken- snijdt aan twee kanten. De commerciële kant en de technische kant zullen voor beide partijen met de samenwerking gediend worden. En zowel Wagenfolks als Nosstalgia Classics drijven op een belangrijke pijler: pure liefde voor klassiekers. Michel Gaastra van Wagenfolks, tóch een onvervalste adept van luchtgekoelde en vroege watergekoelde V.A.G. producten, heeft óók zin in de samenwerking. “Vooral het feit dat op dit adres nu óók klassiekers van andere pluimage aangeboden worden maakt het interessant om een kijkje te komen nemen. Het aanbod wordt diverser. En dat maakt de activiteiten op deze plek nóg leuker.”

Vervloeiende huisstijlen

Wij waren op voorhand natuurlijk benieuwd naar de gewijzigde setting. Hoewel de plaats van handeling geen onbekend adres voor ons was, waren wij aangenaam verrast door de wijze waarop de huisstijlen van NosStalgia en Wagenfolks in elkaar overlopen. De typische mancave sfeer die beide partijen van oudsher hanteren heeft door de samenvoeging op één adres alleen maar aan karakter gewonnen. En dát zonder aan identiteit in te boeten. Het maakt voor iedere liefhebber met een hart voor luchtgekoelde Volkswagens én andere klassiekers dat een bezoek aan de Tussendiepen 49 de moeite waard is.

De open dag ging vergezeld van een kleine en leuke meeting, met een zwaartepunt op luchtgekoelde VW’s.